Η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για «εφεδρικό στρατό» στην ιδιωτική εκπαίδευση και καλεί σε διάλογο ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και κόμματα.

Σφοδρές αντιδράσεις στην ΟΙΕΛΕ προκαλεί η πολιτική επιλογή του Υπουργείου Παιδείας να ανοίξει τον δρόμο για τη μαζική αξιοποίηση στα ιδιωτικά σχολεία συνταξιούχων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στο δημοτικό, ως λύση στο ενδεχόμενο κύμα φυγής ιδιωτικών εκπαιδευτικών τον Σεπτέμβριο του 2026. Η ΟΙΕΛΕ σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για έναν «εφεδρικό στρατό» που ουσιαστικά «χαρίζεται» στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων, προκειμένου να καλυφθούν κενά με χαμηλό κόστος και χωρίς ουσιαστικά κίνητρα για τη διατήρηση έμπειρου και ποιοτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η επιλογή αυτή λειτουργεί ως ανέλπιστο δώρο προς τους σχολάρχες, οι οποίοι, αντί να επενδύσουν στη βελτίωση των αμοιβών και των εργασιακών συνθηκών, θα μπορούν να προσλαμβάνουν συνταξιούχους με το χαμηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων με ασαφές εργασιακό καθεστώς. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο καλύπτονται τα κενά, αλλά μειώνεται και το συνολικό εργασιακό κόστος, γεγονός που – όπως τονίζεται – έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια υγιούς εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται στη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία επιτρέπει σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συμπλήρωση των 70 ετών, ενώ δίνει τη δυνατότητα και σε συνταξιούχους του δημόσιου τομέα να απασχολούνται στα ιδιωτικά σχολεία. Η ΟΙΕΛΕ χαρακτηρίζει τη ρύθμιση «φωτογραφική» και εκφράζει ανησυχία ότι αφορά κυρίως πρώην στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης, τα οποία ενδέχεται να λειτουργήσουν ως μηχανισμός πίεσης προς τους νεότερους εκπαιδευτικούς και ως ασπίδα προστασίας για παραβατικές πρακτικές ιδιοκτητών. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι αντίστοιχη απόφαση είχε στο παρελθόν απορριφθεί από τον πρώην υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Προ των πυλών η αξιοποίηση εκπαιδευτικών ειδικότητων στα Δημοτικά

Παράλληλα, έντονο προβληματισμό προκαλεί και το ενδεχόμενο αξιοποίησης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στο δημοτικό χωρίς επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση. Αν και στο παρελθόν (2004–2013) είχαν υπάρξει έκτακτες ρυθμίσεις για την κάλυψη κενών, αυτές είχαν προκύψει μετά από διάλογο και με αυστηρές παιδαγωγικές προϋποθέσεις. Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΟΙΕΛΕ, σχεδιάζεται να δοθεί το «πράσινο φως» χωρίς καμία διαβούλευση, ακόμη και για την τοποθέτηση φιλολόγων και μαθηματικών στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού, χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλη παιδαγωγική διασφάλιση.

Οι επιπτώσεις, όπως προειδοποιεί η ΟΙΕΛΕ, θα είναι σοβαρές για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Η προχωρημένη ηλικία πολλών συνταξιούχων εκπαιδευτικών, οι αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου και η ανάγκη ψηφιακών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας λύσης. Αντίστοιχα, η απουσία ουσιαστικής παιδαγωγικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στο δημοτικό εγείρει σοβαρά ζητήματα για τη μαθησιακή διαδικασία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΙΕΛΕ απευθύνει πρόσκληση για διάλογο προς τη ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ και τα πολιτικά κόμματα, ζητώντας την ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να αποτραπεί η «πριμοδότηση» των ιδιωτικών σχολείων με προσωπικό αμφίβολης ποιότητας. Ταυτόχρονα, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει τις παρεμβάσεις τύπου «μπαλώματος» και να αφήσει τους ιδιοκτήτες να διατηρήσουν το προσωπικό τους με τον φυσιολογικό τρόπο: την παροχή ουσιαστικών κινήτρων.

Το μήνυμα προς τους σχολάρχες είναι σαφές: χωρίς επένδυση σε αξιοπρεπείς αμοιβές και σταθερές εργασιακές συνθήκες, καμία προσωρινή λύση δεν μπορεί να διασφαλίσει ποιοτική και βιώσιμη ιδιωτική εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση η ΟΙΕΛΕ δηλώνει ανοιχτή σε έναν δημοκρατικό και ουσιαστικό διάλογο, με στόχο το συμφέρον των σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικώ.