«Η αναθεώρηση θα απελευθερώσει πλήρως την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα οδηγήσει σε απόλυτη υποβάθμιση τα πτυχία μας, θα φέρει δίδακτρα ακόμα και στα προπτυχιακά».

Οι φοιτητές εκφράζουν την έντονη ανησυχία και αντίθεσή τους στα κυβερνητικά σχέδια που αφορούν την συνταγματική αναθεώρηση του Άρθρου 16. Σε ανακοίνωσή τους οι φοιτητικοί σύλλογοι προειδοποιούν ότι οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση των πτυχίων και επιβολή διδάκτρων στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εμπορευματοποίηση των σπουδών και περιορισμό της φοιτητικής μέριμνας καθώς και σε περιορισμό της ποιότητας των υποδομών και των υπηρεσιών στα πανεπιστήμια.

Όπως επισημαίνουν, η αναθεώρηση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη δύσκολη κατάσταση: υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση σχολών, επικίνδυνες εστίες, ταξικός νόμος των διαγραφών, και αποσύνδεση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία. Οι φοιτητές δηλώνουν: «Όπως το σκέφτηκαν, έτσι να το ξεχάσουν! Δεν θα αφήσουμε να μπει ταφόπλακα στις σπουδές μας. Απαιτούμε πτυχία με αξία και δωρεάν σπουδές για όλους!» Καλούν σε μαζικό και οργανωμένο αγώνα, με συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια, ώστε να ανατραπούν τα σχέδια της κυβέρνησης και να υπερασπιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Η κυβέρνηση ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο χτύπημα στις σπουδές μας»: Η ανακοίνωση των φοιτητών

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα με διάγγελμα, την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος! Η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο χτύπημα στις σπουδές μας!

Τους προειδοποιούμε: Όπως το σκέφτηκαν έτσι να το ξεχάσουν! Η αναθεώρηση θα απελευθερώσει πλήρως την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα οδηγήσει σε απόλυτη υποβάθμιση τα πτυχία μας, θα φέρει δίδακτρα ακόμα και στα προπτυχιακά και θα τα γενικεύσει στα μεταπτυχιακά. Θα ενισχύσει την εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας, την επιχειρηματική δράση.

Αυτά θα προστεθούν στην απαράδεκτη κατάσταση που ήδη βιώνουμε στις σχολές μας. Στην υποβάθμιση των υποδομών των σχολών και των εστιών που είναι επικίνδυνες χωρίς καμία αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική προστασία. Στην εμπορευματοποίηση των σπουδών που υποβαθμίζει τα πτυχία μας, όπως των «καθηγητικών» σχολών με την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας που επιχειρεί τώρα η κυβέρνηση. Στον ταξικό και άδικο νόμο των διαγραφών. Στην υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των σχολών που «χτυπάει κόκκινο» όπως παραδέχθηκε πρόσφατα μέχρι και η Σύνοδος των Πρυτάνεων, ενώ την ίδια ώρα δίνονται δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία, την έρευνα για τον πόλεμο, για το ΝΑΤΟ στα Πανεπιστήμιά μας.

Αυτή η πολιτική, που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ, πατάει πάνω στους νόμους των προηγούμενων και βρίσκει συμμάχους στη βολική αντιπολίτευση, σε παλιούς και νέους υποτιθέμενους σωτήρες.

Τα σχέδιά τους μπορούν να πεταχτούν στα σκουπίδια με το μαζικό και οργανωμένο αγώνα μας, σε σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων! Δε θα επιτρέψουμε να μπει ταφόπλακα στις σπουδές μας!

ΠΤΥΧΙΑ ΜΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

