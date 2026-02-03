Οι απόψεις Συνταγματολόγων και κυβέρνησης διίστανται.

Από τώρα άρχισε η συνταγματική σπαζοκεφαλιά για το τι θα γίνει με την Συνταγματική Αναθεώρηση αν οι επόμενες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση. Μπορεί η αναθεώρηση να πνιγεί στα θολά νερά της «βουλής της μίας ημέρας», αν η βουλή συγκλιθεί και ξαναδιαλυθεί αυθημερόν προκειμένου να στηθούν δεύτερες κάλπες;

Ούτως ή άλλως όλα δείχνουν ότι η αντιπολίτευση δεν έχει σκοπό να δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση σε αυτήν την βουλή. Δεν πρόκειται, δηλαδή, να συμφωνήσει σε ευρείες πλειοψηφίες των 180 ψήφων ώστε η επόμενη κυβέρνηση να μπορεί να διαμορφώσει όπως θέλει τα υπό αναθεώρηση άρθρα και να τα περάσει με πλειοψηφία 151 ψήφων.

Πολύ περισσότερο που κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση.

