Οι αλλαγές σύμφωνα με τον κ.Μητσοτάκη αφορούν 4 άρθρα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να εκκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την συνταγματική αναθεώρηση που προανήγγειλε με το διάγγελμά του ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε κι επίσημα τη συζήτηση εστιάζοντας στις αλλαγές που αφορούν τα παρακάτω άρθρα:

103 Μονιμότητα στο δημόσιο

16 Μη κρατικά Πανεπιστήμια

86 Ποινική ευθύνη υπουργών

88 Επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης

30 Θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας

Η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Μάρτιο. Οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει να υπογράφεται από 50 βουλευτές.Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Βουλής καλεί τα κόμματα να ορίσουν τους βουλευτές που θα συγκροτήσουν την διακομματική Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Τα μέλη της επιτροπής θα έχουν διορία 2-3 μήνες ώστε να επεξεργαστούν τις αλλαγές και να καταθέσουν την έκθεσή τους. Θα ακολουθήσει συζήτηση στην Ολομέλεια επί της έκθεσης και δύο ψηφοφορίες, η μια με διαφορά ενός μήνα από την άλλη, με τις οποίες το Σώμα θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Αν η παρούσα Βουλή που είναι προτείνουσα παραπέμψει τις προ αναθεώρηση διατάξεις στην επόμενη Βουλή με 180 ψήφους, τότε θα χρειαστεί απλή πλειοψηφία στην αναθεωρητική Βουλή. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει το αντίστροφο.

Την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει συζήτηση για το αν η επόμενη Βουλή διαλυθεί άμεσα σε περίπτωση μη σχηματισμού κυβέρνησης καθώς δεν διαφαίνεται με τα σημερινά δεδομένα να υπάρξει αυτοδυναμία. Κάποιοι λένε ότι η «Βουλή της μιας ημέρας δεν λογίζεται ως σύνοδος» και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα, ωστόσο, υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν το αντίθετο και άρα η διαδικασία θα πρέπει να εκκινήσει από την αρχή στην επόμενη προτείνουσα Βουλή.