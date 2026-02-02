Οι «Ράδιο Αρβύλα» ευχήθηκαν στον συνεργάτη και φίλο τους Γιάννη Σερβετά.

Με έναν διαφορετικό τρόπο ξεκίνησαν την ροή της εκπομπής τους σήμερα οι «Ράδιο Αρβύλα», με τον Αντώνη Κανάκη και τον Χρήστο Κιούση να δίνουν τις ευχές τους στον Γιάννη Σερβετά για τα γενέθλιά του.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Αντώνης Κανάκης, την περασμένη Πέμπτη, ο συνεργάτης του είχε τα γενέθλιά του, γεγονός που στάθηκε αφορμή για πειράγματα on – air.

«Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλωσορίσατε στο Ράδιο Αρβύλα, να είστε καλά. Χρόνια πολλά στον Γιάνναρο, είχε τα γενέθλιά του την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη… Πόσο έγραψε το κοντέρ Γιάννη;», αποκρίθηκε αρχικά ο Αντώνης Κανάκης με τον Γιάννη Σερβετά να απαντά αυτοσαρκαστικά:

«Το πατήσαμε.. Πατήσαμε τα 60».

Στο άκουσμα της ηλικίας ο Αντώνης Κανάκης «ταραγμένος» απομακρύνθηκε ελαφρώς για να ρωτήσει: «Είναι μεταδοτικό αυτό;».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το ‘ριξα στον Κιούση όλο…», πρόσθεσε ο Γιάννης Σερβετάς, με τον Χρήστο Κιούση να συμπληρώνει χιουμοριστικά:

«Έχουμε πει… όταν τα γενέθλια αρχίζουν να θυμίζουν εορτή, Σαρακοστή, πεντηκοστή και τα λοιπά, σταματάμε να γιορτάζουμε τα γενέθλια».

«Χρόνια πολλά Γιάννη, για ό,τι απέμεινε…» πρόσθεσε με χιούμορ ο Αντώνης Κανάκης, ενώ ο εορτάζων δήλωσε με χαμόγελο: «Σαν τριαντάρης αισθάνομαι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4oiqebw08p?integrationId=40599y14juihe6ly}