Απόψε στις 20:00, έρχεται στον ΑΝΤ1, το τελευταίο «VINYΛΙΟ» της χρονιάς.

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, που μιλά στην καρδιά των τηλεθεατών με τη γλώσσα της μουσικής και της νοσταλγίας, έρχεται απόψε, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 20:00 στον ΑΝΤ1 και θα είναι χριστουγεννιάτικο!

Στο τελευταίο «VINYΛΙΟ» του 2025, όλα θα πασπαλιστούν με τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Βερονίκη Περγαντή θα ξεσκονίσουν τη δισκοθήκη και τις αναμνήσεις τους, για να μας ταξιδέψουν σε ένα αυθεντικά γιορτινό μουσικό και τηλεοπτικό σύμπαν.

Όσα μας έχουν συντροφεύσει τα Χριστούγεννα όλα αυτά τα χρόνια, έρχονται για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σκηνικό με μελωδία, συναίσθημα, ιστορίες και στιγμές με άκρως εορταστική διάθεση.

Χριστουγεννιάτικες ταινίες και τραγούδια, ελληνικές διασκευές, ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια VS ξένα, σπέσιαλ χριστουγεννιάτικες στιγμές της τηλεόρασης, εικόνες από τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων, αλλά και γενικότερα ό,τι έχει γράψει στην ψυχή μας και χαρακτηρίζει τη χαρά και τη ζεστασιά αυτών των ημερών.

Μη χάσετε απόψε, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 20:00 στον ΑΝΤ1, τη… χριστουγεννιάτικη εκδοχή του αγαπημένου «VINYΛΙΟΥ», γιατί τη μουσική δεν την ακούς απλά, τη ζεις!