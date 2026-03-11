Ο άνδρας δεν λογάριασε τα παγωμένα νερά και βούτηξε για να σώσει το κογιότ.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το Central Park της Νέας Υόρκης, στο οποίο καταγράφεται η διάσωση ενός κογιότ από τα παγωμένα νερά λίμνης μέσα στο πάρκο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το άτυχο ζώο είχε παγιδευτεί σε μία τρύπα που είχε ανοίξει στον πάγο, με τον περαστικό να αψηφά τις χαμηλές θερμοκρασίες και να βουτάει προκειμένου να το απεγκλωβίσει.

{https://www.tiktok.com/@whatisnewyorkofficial/video/7616071410473045278}

Το κογιότ μπόρεσε να απελευθερωθεί, κεντρίζοντας τα βλέμματα του κόσμου που παρακολουθούσε έκπληκτος. Βγήκε από το νερό, έκανε κάποια βήματα και αφού «τινάχθηκε», συνέχισε την πορεία του.