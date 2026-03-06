Ο λύκος μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο και θα επιστρέψει στη φύση.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός λύκου στην Ιταλία, που έπεσε σε κανάλι, καθώς πυροσβέστες διέσωσαν το ζώο.

Αφού έπεσε σε κανάλι στην πόλη Σαν Τζοβάνι Λουπατότο, στην περιφέρεια Βένετο, ο λύκος προσπάθησε να βρει καταφύγιο κάτω από πεζογέφυρα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να μεταφέρουν στην όχθη το θηλυκό ζώο, αφού του έκαναν ηρεμιστική ένεση και στη συνέχεια το παρέδωσαν σε κτηνιάτρους για το φροντίσουν, προτού επιστρέψει στη φύση.

Στην Ιταλία οι λύκοι είναι προστατευόμενο είδος και ο πληθυσμός τους ξεπερνά τους ξεπερνά τους 3.000, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη έρευνα που έγινε το 2021.

{https://www.instagram.com/p/DVhCbTflbA9/}