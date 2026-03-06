Η ανάκαμψη της λίμνης Μαραθώνα σηματοδοτεί την ενίσχυση της υδροδότησης της Αττικής, εξασφαλίζοντας πολύτιμο νερό για τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Η λίμνη Μαραθώνα φαίνεται να ανακάμπτει μετά από μήνες χαμηλής στάθμης, με τα νερά να ξαναγεμίζουν σταδιακά τους ταμιευτήρες της Αττικής. Σε drone βίντεο που καταγράφηκε από το Up Stories, φαίνονται εντυπωσιακές εικόνες των νερών που ρέουν μέσα στο καταπράσινο τοπίο του Πολυδενδρίου, δημιουργώντας ένα φυσικό σκηνικό που λίγοι γνωρίζουν ότι βρίσκεται μόλις 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.

Το μικρό νησάκι που είχε εμφανιστεί κατά τους προηγούμενους μήνες, προκαλώντας ανησυχία για την επάρκεια των υδάτινων αποθεμάτων, πλέον έχει εξαφανιστεί. Η ανάκτηση της στάθμης των νερών αποτελεί ένα σημαντικό θετικό μήνυμα για την περιοχή, που έχει βιώσει έντονες περιόδους ξηρασίας τα τελευταία χρόνια.

Οι εικόνες από το drone δείχνουν την ομορφιά και τη φυσική ποικιλία της περιοχής, τα νερά διασχίζουν πυκνή βλάστηση, ενώ οι όχθες της λίμνης προσφέρουν μοναδικά σημεία θέασης για τους επισκέπτες. Η ανάκαμψη της λίμνης Μαραθώνα δεν σηματοδοτεί μόνο αισθητική ανανέωση, αλλά και ενίσχυση της υδροδότησης της Αττικής, εξασφαλίζοντας πολύτιμο νερό για τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Με τη φυσική της ομορφιά να αναδεικνύεται και τη στάθμη των νερών να ανακάμπτει, η λίμνη θυμίζει ότι η φύση μπορεί να προσφέρει εκπλήξεις και θαύματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=wfV_ifxe3s4}