Οι αρχές καλούν τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την κολύμβηση.

Αίσθηση και προβληματισμό προκαλεί η φωτογραφία που απεικονίζεια εκατοντάδες μέδουσες να έχουν ξεβραστεί στην στεριά γνωστής παραλίας της Εύβοιας.

Σύμφωνα με το evima.gr η εικόνα, η οποία τραβήχτηκε στην παραλία Λιμενάρι Πολιτικών, δείχνει εκατοντάδες μέδουσες ή τμήματα τους να έχουν ξεβραστεί σε βραχώδες τμήμα της ακτής. Το στιγμιότυπο θυμίζει τα έντονα φαινόμενα της προηγούμενης καλοκαιρινής περιόδου, όταν οι μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών είχαν προκαλέσει ανησυχία στους λουόμενους.

Οι ειδικοί συνδέουν την αύξηση των μεδουσών με περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας και η μείωση των φυσικών θηρευτών τους, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης. Οι αρχές καλούν τους λουόμενους να τηρούν μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν την επαφή με τις μέδουσες, ενώ ταυτόχρονα προγραμματίζονται καθαρισμοί των ακτών και επιστημονικές μελέτες για την πρόληψη μελλοντικών ξεβρασμάτων.