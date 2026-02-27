Το τραμ καρφώθηκε σε κτίριο στο κέντρο του Μιλάνου.

Δύο νεκροί και 39 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από τον εκτροχιασμό του τραμ που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής στο Μιλάνο.

Ο συρμός, ένα από τα νεότερα μοντέλα του τραμ που κυκλοφορούν στην ιταλική πόλη, εκτροχιάστηκε στην οδό Vittorio Veneto λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα), κοντά στον κεντρικό σταθμό και καρφώθηκε σε κτίριο.

Την ώρα του δυστυχήματος το τραμ ήταν γεμάτο επιβάτες. Ο ένας από τους νεκρούς ήταν άνδρας 60 ετών, ο οποίος ανασύρθηκε κάτω από τον συρμό. Εκτιμάται πως ήταν πεζός που περνούσε από το σημείο όταν εκτροχιάστηκε το τραμ. Για τον δεύτερο νεκρό δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το πώς έχασε τη ζωή του ή σχετικά με την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με το ANSA, για το δυστύχημα θα ανοίξει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. «Είναι μια τραγωδία. Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πλήρως τι συνέβη. Θα διεξαχθεί έρευνα», δήλωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα.

Η στιγμή του εκτροχιασμού στο Μιλάνο

Κάμερα διερχόμενου αυτοκινήτου κατέγραψε τη στιγμή του εκτροχιασμού του τραμ στο Μιλάνο.

Στο βίντεο φαίνεται το τραμ να παίρνει κλίση αρχικά προς τα δεξιά και μετά προς τα αριστερά, ενώ στρίβει και καρφώνεται σε κτίριο. Ένας διανομέας, που είχε σταματήσει στο φανάρι- σε απόσταση λίγων μέτρων- φαίνεται να πετάει κάτω το ποδήλατο και να απομακρύνεται, ενώ άλλο άτομο φεύγει τρέχοντας από το σημείο όπου αμέσως μετά καρφώνεται το τραμ.

{https://www.youtube.com/watch?v=CAYlsBuAcHw}

Φωτογραφίες: AP