Λίγο νωρίτερα φέτος το ξύπνημα των αρκούδων, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Οι αρκούδες στο Νυμφαίο έχουν πλέον ξυπνήσει- λίγο νωρίτερα φέτος- και το Κέντρο Προστασίας ανοίγει ξανά από αύριο, Σάββατο.

Πλέον, όλες οι αρκούδες έχουν ξυπνήσει από τον χειμέριο λήθαργο και σταδιακά επιστρέφουν στους καθημερινούς ρυθμούς τους. Τα αρσενικά ήταν τα πρώτα που δραστηριοποιήθηκαν, όπως συμβαίνει συνήθως, ενώ πλέον έχουν ξυπνήσει και τα θηλυκά, αναφέρει ανάρτηση του «Αρκτούρου».

Το ξύπνημα ήρθε λίγο νωρίτερα φέτος, λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών και της περιορισμένης διάρκειας του έντονου ψύχους και των χιονοπτώσεων, σημειώνει η οργάνωση.

Ο Πατρίκ και η Λουίζα είναι από τις πιο δραστήριες αρκούδες και παίζουν πολλές ώρες μέσα στη μέρα όταν δεν εξερευνούν τον χώρο τους, περιγράφει ο «Αρκτούρος» στην ανάρτηση, που συνοδεύεται από βίντεο.

{https://www.instagram.com/p/DVQuJTuEgOJ/}