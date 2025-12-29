Το πρώτο ασθενοφόρο άγριων θηλαστικών στην Ελλάδα απέκτησε ο Αρκτούρος.

Ένα σημαντικό «εργαλείο», που ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης και περίθαλψης τραυματισμένων άγριων ζώων απέκτησε ο Αρκτούρος.

Πρόκειται για το πρώτο ασθενοφόρο μεγάλων άγριων θηλαστικών στην Ελλάδα, το οποίο απέκτησε η οργάνωση χάρη στη δωρεά της εταιρείας NAK Insurance Brokers, που υποστηρίζει διαχρονικά το έργο του Αρκτούρου.

Το ασθενοφόρο είναι ειδικά διαμορφωμένο, ώστε να μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια τραυματισμένα άγρια θηλαστικά, όπως λύκο, αρκούδα, τσακάλι, λύγκα, ζαρκάδι, ελάφι, καθώς και άλλα είδη άγριας πανίδας, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για την άμεση μεταφορά τους προς περίθαλψη, επισημαίνει ο Αρκτούρος.

Η απόκτηση αυτού του οχήματος «ανοίγει νέες προοπτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες» για την οργάνωση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων σαρκοφάγων, οι οποίες απαιτούν ταχεία, επιστημονικά τεκμηριωμένη και υπεύθυνη διαχείριση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το ασθενοφόρο επιτρέπει στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ να παρεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά όπως τροχαία ατυχήματα, παγιδεύσεις σε παράνομες παγίδες, διασώσεις ορφανών άγριων ζώων, καθώς και στην ασφαλή μεταφορά τους», συμπληρώνει η οργάνωση.

Τα ζώα, ανάλογα με τη σοβαρότητα του κάθε περιστατικού, μεταφέρονται είτε στο Κτηνιατρείο Άγριας Ζωής του Αρκτούρου, είτε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την οποία συνεργάζεται η οργάνωση. «Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα και αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και υπεύθυνων επιχειρήσεων στη διατήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς», καταλήγει ο Αρκτούρος.

Φωτογραφίες: Αρκτούρος