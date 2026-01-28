Ελπίδες πως η άγρια ζωή θα αρχίσει σταδιακά να επιστρέφει σε τοπικά οικοσυστήματα.

Μια ήσυχη όχθη ποταμού στην ανατολική Αγγλία προκαλεί ενθουσιασμό στους κατοίκους, αφού κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν το σπάνιο πλάνο ενός άγριου κάστορα - ενός ζώου που δεν είχε εμφανιστεί στην περιοχή για περίπου 400 χρόνια.

Για τους φύλακες της περιοχής, η ανακάλυψη πρόσφερε μια ελπιδοφόρα ματιά στην επιστροφή της άγριας ζωής σε τοπία όπου είχε προηγουμένως εξαφανιστεί.

Το υλικό καταγράφηκε στις 2 Νοεμβρίου κατά μήκος του ποταμού Little Ouse. Οι κάμερες που εγκατέστησε το Little Ouse Headwaters Project προορίζονταν αρχικά για την παρακολούθηση ενυδρίδων, αλλά κατέγραψαν τον κάστορα να κολυμπά και να τρέφεται στις όχθες του ποταμού. Η παρατήρηση αυτή ακολούθησε μια αντίστοιχη κοντά στο Fakenham.

Οι κάμερες παρακολούθησης - όπως αυτές που χρησιμοποιούνται κατά μήκος του Little Ouse - έχουν μετατραπεί σε πολύτιμα εργαλεία για φιλοζωικές και ερευνητές. Επιτρέπουν στους ειδικούς να παρακολουθούν σπάνια είδη χωρίς να διαταράσσουν τη φυσική τους συμπεριφορά, ενώ παρέχουν στις κοινότητες απτές αποδείξεις για το πώς αλλάζουν οι ποταμοί και τα οικοσυστήματα.

Παρόμοια τεχνολογία έχει προσφέρει σπάνιες πληροφορίες και αλλού, όπως όταν κάμερες παρακολούθησης στις ΗΠΑ κατέγραψαν τα πλάνα ενός καναδικού λύγκα που βοήθησαν τους ερευνητές να επιβεβαιώσουν την παρουσία του σε περιοχές, όπου δεν είχε προηγουμένως εντοπιστεί.

Ο Ρεγκ Λάνγκσον, ιδρυτικό μέλος του Little Ouse Headwaters Project, δήλωσε ότι ο κάστορας συνεχίζει να εμφανίζεται τον τελευταίο μήνα.

«[Ο κάστορας έχει] αφήσει κάποια σημάδια κατά μήκος του ποταμού που είναι αρκετά σαφή», πρόσθεσε σύμφωνα με το BBC.

Ο Λάνγκσον εξήγησε επίσης ότι ο κάστορας αρχικά τρεφόταν κάτω από μια ιτιά πριν επεκτείνει ελαφρώς τη δραστηριότητά του κατά μήκος του ποταμού: «Αναρωτιόμαστε αν περιπλανιέται [κατά μήκος του ποταμού] και αν θα συνεχίσει την πορεία του. Δεν έχουμε καμία ιδέα.»

Πέρα από την επιβεβαίωση της παρουσίας των ζώων, οι κάμερες μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους ειδικούς να καταλάβουν εάν τα ζώα εγκαθίστανται ή απλώς περνούν - και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους. Σε άλλες περιοχές, τα πλάνα έχουν τεκμηριώσει νεαρά ζώα όπως σπάνιους αδηφάγους (wolverine cubs), παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία για την υγεία των πληθυσμών.

Πέντε κάμερες παρακολουθούν τώρα τον ποταμό Little Ouse καθώς οι ειδικοί προσπαθούν να εντοπίσουν την προέλευση του κάστορα. Σε άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, η κυβερνητική έγκριση νωρίτερα φέτος επέτρεψε την ευρύτερη επανεισαγωγή καστόρων - αντικατοπτρίζοντας μια γενικότερη στροφή προς την επανεισαγωγή άγριας ζωής.

Το BBC Suffolk μοιράστηκε τα νέα στο Facebook, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των χρηστών. Ένας από αυτούς έγραψε: «Πόσο υπέροχο είναι αυτό!»

Ένας άλλος πιο ανήσυχος πάλι σχολίασε: «Ελπίζω και εύχομαι αυτός ο όμορφος κάστορας να μείνει ήσυχος».

Πηγή: thecooldown