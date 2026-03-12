Ξεπέρασαν οι αιτήσεις του ωφελούμενους για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ με voucher 750 ευρώ.

Στις 237.000 έφτασε ο αριθμός των αιτήσεων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για τα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού» της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Ο αριθμός ωστόσο αυτός είναι χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος όμως είναι διπλάσιος από τον αριθμό των ωφελούμενων οι οποίοι είναι 114.384 θέσεις. Έτσι μεγάλος αριθμός εργαζομένων αναμένεται να μείνει εκτός εφόσον πληρούν τα κριτήρια αφού η επιλογή των εργαζόμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν αναρτήσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).

2. Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών,καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι όσοι ωφελούμενοι αποφοίτησαν από το Δημοτικό ως και το σχολικό έτος 1979 - 1980 λογίζονται ως απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είναι επιλέξιμοι για τα προγράμματα Σ.Ε.Κ. που υλοποιεί η Δ.ΥΠ.Α. Κατ’ αντιστοιχία, για τους ωφελούμενους οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό από το σχολικό έτος 1980-1981 και έπειτα, απαιτείται και η αποφοίτηση από το Γυμνάσιο ώστε να λογίζονται ως απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και επομένως να είναι επιλέξιμοι για τα προγράμματα Σ.Ε.Κ. που υλοποιεί η Δ.ΥΠ.Α.

3. Στο πεδίο «Αποδεικτικό Ωραρίου Εργασίας» το Αποδεικτικό Ωραρίου Εργασίας του

4. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr , στην οποία δηλώνει ότι:

«α. Δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

βα. Το σύνολο των ωρών των προγραμμάτων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που έχω παρακολουθήσει κατά το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο διάρκειας προγράμματος μητυπικής μάθησης.

ββ. Κανένα πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της περ. βα που έχω παρακολουθήσει δεν έχει οδηγήσει σε απόκτηση πιστοποιητικού για τις ίδιες δεξιότητες.

γ. Δεν παρακολουθώ και δεν θα παρακολουθήσωκανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται

μεπόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχειωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλω την παρούσα αίτηση.

δ. Είμαι εργαζόμενος μισθωτός, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον Ιδιωτικό Τομέα, δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα, θα ενημερώσω τον πάροχο κατάρτισης για το ωράριο εργασίας μου και η παρακολούθηση κατάρτισης δεν θα συμπίπτει με το ωράριο αυτό.

ε. Διαθέτω τον απαιτούμενο εξοπλισμό και πρόσβαση στο ίντερνετ για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

5. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αναρτήσουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας), καθώς τα δικαιολογητικά αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να επιλέξει πρόγραμμα κατάρτισης με πρόσθετες απαιτήσεις.

Συγκρότηση Μητρώου Ωφελούμενων

Η επιλογή των εργαζόμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης (όπως εργασία, ηλικία και συμμετοχή σε πρόγραμμα της ίδιας δράσης 16913) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να δημοσιεύει σταδιακά το Μητρώο Ωφελουμένων, ακολουθώντας τη σειρά υποβολής αιτήσεων, και προ της εκπνοής της τελικής καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με στόχο την

άμεση έναρξη τμημάτων και την ταχεία υλοποίηση της κατάρτισης. Το Μητρώο επικαιροποιείται συνεχώς έως την εξάντληση των προσφερόμενων θέσεων.

Το Μητρώο Ωφελούμενων περιλαμβάνει τους επιλεγέντες ωφελούμενους, που δικαιούνται τις επιταγές κατάρτισης με τους Κωδικούς Αριθμούς Υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Οι σχετικές αποφάσεις της Διοικήτριας της Δ.ΥΠ.Α., με τις οποίες συγκροτείται το Μητρώο Ωφελούμενων δημοσιεύονται στην ειδική ιστοσελίδα του Έργου https://www.voucher.gov.gr, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. https://www.dypa.gov.gr, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελούμενων, περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ τους κωδικούς ΚΑΥΑΣ των ωφελουμένων.