Δεν πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο κόμμα.

Υπό έμμεση «επιτροπεία» να τεθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε με συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

«Έχουμε δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο...Οι προηγούμενες εκλογές έφτιαξαν μια ηγετική ομάδα στο ΠΑΣΟΚ. Όλοι αυτοί πρέπει να επαναξιολογήσουν, μαζί με τον πρόεδρο, την κατάσταση για να μπορέσουμε να δούμε τι φταίει που είμαστε 15 μονάδες μακριά από τη ΝΔ», δήλωσε χαρακτηριστικά-και πρόσθεσε: «Στον πρώτο γύρο, πήραν μαζί 72% όλοι οι υπόλοιποι. Πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι ως ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να αποφασίσουν μαζί με τον πρόεδρο ποιος είναι η λύση για να κερδίσουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι είναι εφικτή η πρώτη θέση.

«Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου έναν χρόνο πριν τις εκλογές; Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και, εάν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Το ξέρουμε όλοι αυτό και με όποιο στέλεχος συζητήσετε του ΠΑΣΟΚ εκτός κάμερας θα σας αναφέρουν αυτά που λένε όλοι».

Τα υπόλοιπα προφανώς στο Συνέδριο...

