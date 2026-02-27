Το φαινόμενο αυτό έχει τραβήξει την προσοχή influencers και μέσων ενημέρωσης, προκαλώντας διαφορετικές αντιδράσεις: από γέλιο και απορία μέχρι έντονη οργή.

Ένα κυριακάτικο πρωινό, μια πλατεία στο Μπουένος Άιρες μετατράπηκε σε «άγρια φύση» για κάποιους εφήβους. Η Σοφία, φορώντας μια μάσκα σκύλου ράτσας μπιγκλ, έτρεχε στο γρασίδι στα τέσσερα. Λίγο πιο πέρα, η 15χρονη Αγουάρα πηδούσε στον αέρα, διανύοντας μια διαδρομή με εμπόδια και μιμούμενη με ακρίβεια τις κινήσεις ενός βελγικού ποιμενικού. Άλλοι, ντυμένοι γάτες και αλεπούδες, είχαν σκαρφαλώσει στα κλαδιά των δέντρων, σε απόσταση από τους... περίεργους περαστικούς.

Ήταν η πιο πρόσφατη συνάντηση των «therians», ατόμων που δηλώνουν ότι ταυτίζονται νοητικά, πνευματικά ή ψυχολογικά με ζώα. Η τάση έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αργεντινής τους τελευταίους μήνες, κερδίζοντας έδαφος σε πλατφόρμες όπως το TikTok, όπου το hashtag #therian έχει ξεπεράσει τις 2 εκατομμύρια αναρτήσεις, με την Αργεντινή να προηγείται όλων των χωρών της Λατινικής Αμερικής σε αλληλεπίδραση. Το φαινόμενο αυτό έχει τραβήξει την προσοχή influencers και μέσων ενημέρωσης, προκαλώντας διαφορετικές αντιδράσεις: από γέλιο και απορία μέχρι έντονη οργή.

«Απλώς υπάρχουν στιγμές που μου αρέσει να είμαι σκύλος»

Η Αγουάρα, που δηλώνει ότι ταυτίζεται με το βελγικό ποιμενικό Μαλινουά και υπολογίζει την ηλικία της ως δύο ετών και δύο μηνών σε «σκυλίσια χρόνια», λέει ότι είναι σαν κάθε άλλη έφηβη.

«Ξυπνάω ως ένας φυσιολογικός άνθρωπος και ζω τη ζωή μου ως ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Απλώς υπάρχουν στιγμές που μου αρέσει να είμαι σκύλος», είπε.

Ως αρχηγός αυτού που αποκαλεί «αγέλη» της, η Αγουάρα έχει περισσότερους από 125.000 ακολούθους στο TikTok και οργανώνει τακτικές συναντήσεις στην πρωτεύουσα της Αργεντινής.

Η Άρου, 16 ετών, που φορούσε μάσκα φώκιας στο πάρκο, δήλωσε ότι ανήκει σε μια υποομάδα των therians που λέγεται «otherpaw»: άτομα που φορούν μάσκες και ουρές ή κινούνται στα τέσσερα απλώς για διασκέδαση. «Δεν πρόκειται απαραίτητα για ταύτιση με ένα ζώο», διευκρίνισε.

Για άλλους νέους Αργεντινούς, το κίνημα προσφέρει μια κοινότητα όπου μπορούν να νιώθουν πραγματικά αποδεκτοί.

Πρέπει να ανησυχούν οι γονείς;

Η Ντέμπορα Πεδάτσε, ψυχολόγος και διευθύντρια του Integral Therapeutic Center στο Μπουένος Άιρες, αναγνώρισε ότι το φαινόμενο προκαλεί ένα μείγμα σύγχυσης, γέλιου και θυμού.

«Από ψυχολογική σκοπιά, πρόκειται για μια συμβολική ταύτιση με ένα ζώο», δήλωσε η Πεδάτσε. «Γίνεται παθολογικό ή ανησυχητικό μόνο όταν μετατρέπεται σε βαθιά ριζωμένη πεποίθηση και το άτομο υιοθετεί πλήρως τον ρόλο του ζώου, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε αυτοτραυματισμό ή σε βλάβη άλλων».

