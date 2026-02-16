Δείτε τη συνέντευξη του Κώστα Παπανικολάου στο Euro Insiders powered by Betsson.

Ο Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Euro Insiders powered by Betsson και σε μια απολαυστική κουβέντα μίλησε για όλους και για όλα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις μεγάλες στιγμές του με τους Ερυθρόλευκους στην Ευρωλίγκα, στη μοναδική νοοτροπία που χαρακτηρίζει τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά, αλλά και στη σημασία της Εθνικής Ελλάδας, σε μια συνέντευξη γεμάτη ουσία και συναίσθημα.

Ξεχωριστό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η αναφορά του στη σχέση των φιλάθλων με την ομάδα και το τι πραγματικά απαιτούν από τους παίκτες μέσα στο παρκέ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η νοοτροπία του κόσμου του Ολυμπιακού δεν βασίζεται μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά κυρίως στην προσπάθεια και το πάθος.

«Θα σας πω ένα πράγμα που λένε οι οπαδοί μας εκεί. “Δεν μας ενδιαφέρει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Φυσικά, θέλουμε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά θέλουμε να παλεύετε για κάθε κατοχή. Όσο παλεύετε για κάθε κατοχή, θα σας στηρίζουμε. Θα είμαστε μαζί σας. Τη στιγμή που θα σας δούμε να σταματάτε να πολεμάτε, αυτή είναι η στιγμή που θα μας χάσετε”».

Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων εξήγησε πως αυτή η φιλοσοφία αντικατοπτρίζει πλήρως το DNA του συλλόγου και της πόλης, τονίζοντας ότι στον Πειραιά αυτό που μετράει περισσότερο είναι το αγωνιστικό πνεύμα, η αυταπάρνηση και η διάθεση να δώσεις τα πάντα για την ομάδα. Όπως είπε, ο κόσμος θέλει να βλέπει παίκτες που δεν φοβούνται να πέσουν για μια μπάλα, που παλεύουν μέχρι το τέλος και που τιμούν τη φανέλα σε κάθε στιγμή.

Μια συζήτηση που ανέδειξε τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στον Ολυμπιακό, τους παίκτες και τον κόσμο του, αλλά και τη νοοτροπία που έχει κρατήσει την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια.

