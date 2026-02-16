Το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό από την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου.

Στην αναχαίτιση ενός πετρελαιοφόρου στον Ινδικό Ωκεανό προχώρησαν οι ΗΠΑ, το οποίο φέρεται να είχε παρακάμψει τον θαλάσσιο αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον σε πλοία υπό καθεστώς κυρώσεων στην περιοχή της Καραϊβικής. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων που έχουν αποφασιστεί επί προεδρίας Τραμπ.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων TankerTrackers, το δεξαμενόπλοιο Veronica III είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου. Το πλοίο μετέφερε περίπου 1,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε σχεδόν δύο ημέρες παραγωγής της χώρας.

{https://x.com/DeptofWar/status/2022997870061011067}

Η κατάσχεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας και των προσπαθειών περιορισμού της διακίνησης πετρελαίου μέσω δικτύων που θεωρούνται ότι παραβιάζουν τους διεθνείς περιορισμούς.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ

«Υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας. Η απόσταση δεν σας προστατεύει.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσκεψη, θαλάσσια αναχαίτιση και επιβίβαση στο Veronica III χωρίς στην περιοχή ευθύνης του INDOPACOM.

Το σκάφος προσπάθησε να αψηφήσει τον αποκλεισμό του Προέδρου Τραμπ, ελπίζοντας να ξεφύγει. Το παρακολουθήσαμε από την Καραϊβική μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό, μειώσαμε την απόσταση και το σταματήσαμε. Κανένα άλλο έθνος δεν έχει την εμβέλεια, την αντοχή ή τη βούληση να το κάνει αυτό.

Τα διεθνή ύδατα δεν είναι καταφύγιο. Από ξηρά, αέρα ή θάλασσα, θα σας βρούμε και θα αποδώσουμε δικαιοσύνη.

Το Υπουργείο Πολέμου θα αρνηθεί στους παράνομους παράγοντες και τους αντιπροσώπους τους την ελεύθερη ναυσιπλοΐα».