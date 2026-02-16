Η διευκρίνιση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ ήρθε μία ημέρα μετά τη δήλωσή του ότι οι εξωγήινοι «είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι είναι πιθανό να υπάρχουν εξωγήινοι, ωστόσο πρόσθεσε πως κατά τη διάρκεια της προεδρίας του δεν είδε «κάποιο στοιχείο» που να αποδεικνύει ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή με τη Γη.

Ο Μ. Ομπάμα προχώρησε σε αυτή τη διευκρίνιση το βράδυ της Κυριακής μέσω Instagram, μετά τις δηλώσεις του σε podcast περί ύπαρξης εξωγήινων, που προκάλεσαν εικασίες στο διαδίκτυο ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υπονόησε πως διαθέτει αποδείξεις.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «No Lie with Brian Tyler Cohen» του Αμερικανού YouTuber Brian Tyler Cohen, ο παρουσιαστής ρώτησε τον Ομπάμα αν οι εξωγήινοι είναι αληθινοί και εκείνος απάντησε: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει. Δεν φυλάσσονται στην… Area 51».

Η άκρως απόρρητη στρατιωτική εγκατάσταση της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Area 51, στη Νεβάδα, αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο θεωριών συνωμοσίας που συνδέονται με εξωγήινη ζωή.

«Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση. Εκτός αν υπάρχει κάποια τεράστια συνωμοσία και το έκρυψαν από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε ο Ομπάμα στο podcast. Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που ήθελε να απαντηθεί όταν έγινε πρόεδρος, είπε σαρκαστικά: «Πού είναι οι εξωγήινοι;»

Αφού οι δηλώσεις του προκάλεσαν αναστάτωση σχετικά με την εξωγήινη ζωή, ο Ομπάμα έγραψε αργότερα στο Instagram: «Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι μεγάλες. Ωστόσο, οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι μικρές.

»Και δεν είδα κανένα στοιχείο κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Πραγματικά!» πρόσθεσε.

Το 2017, το POLITICO ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε δημιουργήσει πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τη διερεύνηση αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων. Το 2020, το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα τρία σύντομα βίντεο που φαίνεται να δείχνουν UFO.

Το 2025, το ρόβερ Curiosity της NASA στον Άρη εντόπισε οργανικά μόρια που, σύμφωνα με επιστήμονες, ενδέχεται να αποτελούν πιθανά χημικά κατάλοιπα αρχαίας ζωής στον πλανήτη.

