Τα στοιχεία συνδέουν την απώλεια του χρωμοσώματος Υ με σοβαρές ασθένειες.

Οι άνδρες τείνουν να χάνουν το χρωμόσωμα Υ από τα κύτταρά τους καθώς μεγαλώνουν. Αλλά επειδή το Υ φέρει λίγα γονίδια εκτός από αυτά που αφορούν τον αρσενικό προσδιορισμό, θεωρήθηκε ότι αυτή η απώλεια δεν θα επηρέαζε την υγεία.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν συσσωρευτεί στοιχεία που δείχνουν ότι όταν άτομα που έχουν χρωμόσωμα Υ το χάνουν, η απώλεια σχετίζεται με σοβαρές ασθένειες σε όλο το σώμα, συμβάλλοντας σε μικρότερη διάρκεια ζωής.

Τι είναι το χρωμόσωμα Υ

Το χρωμόσωμα Υ είναι ένα από τα δύο φυλετικά χρωμοσώματα του ανθρώπου. Οι γυναίκες έχουν δύο Χ (ΧΧ), ενώ οι άνδρες ένα Χ και ένα Υ (ΧΥ). Η παρουσία του Υ είναι αυτή που καθορίζει τη βιολογική ανάπτυξη του ανδρικού φύλου, επειδή περιέχει σημαντικά γονίδια, όπως το γονίδιο SRY, που ενεργοποιεί τον σχηματισμό των όρχεων στο έμβρυο.

Το χρωμόσωμα Υ είναι μικρότερο από το Χ και περιέχει λιγότερα γονίδια. Πολλά από αυτά σχετίζονται με την παραγωγή σπερματοζωαρίων και τη ρύθμιση ανδρικών χαρακτηριστικών. Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα χρωμοσώματα, το Υ δεν ανταλλάσσει γενετικό υλικό σε μεγάλο βαθμό με το Χ κατά την αναπαραγωγή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μέσα στην εξελικτική πορεία εκατομμυρίων ετών, να έχει χάσει αρκετά γονίδια.

Τα τελευταία χρόνια, όταν λέμε ότι «οι άνδρες χάνουν το χρωμόσωμα Υ», δεν εννοούμε ότι εξαφανίζεται από όλους τους άνδρες ή από την ανθρωπότητα. Αναφερόμαστε σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται απώλεια του Υ (LOY – Loss of Y), το οποίο παρατηρείται σε ορισμένα κύτταρα του αίματος, κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Με την πάροδο του χρόνου, μερικά κύτταρα χάνουν το Υ λόγω λαθών στη διαίρεση των κυττάρων.

Η απώλεια αυτή έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο για ορισμένες ασθένειες, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα και κάποιες μορφές καρκίνου. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι άνδρες «εξαφανίζονται» ή ότι το Υ πρόκειται να χαθεί πλήρως στο άμεσο μέλλον. Πρόκειται για ένα βιολογικό φαινόμενο που μελετάται ενεργά από την επιστημονική κοινότητα.

Νέες τεχνικές για την ανίχνευση γονιδίων του χρωμοσώματος Υ δείχνουν συχνή απώλεια του Υ στους ιστούς των ηλικιωμένων ανδρών. Η αύξηση με την ηλικία είναι σαφής: το 40% των 60χρονων ανδρών εμφανίζουν απώλεια του Υ, αλλά το 57% των 90χρονων. Περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως το κάπνισμα και η έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες παίζουν επίσης ρόλο.

