Γιατί έχει δίκιο ο Περισσός. Με παρέμβαση του κράτους να δοθούν σε Δήμους Καισαριανής, Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ.

Έχει δίκιο ο Περισσός: Οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, μελών και στελεχών του ΚΚΕ, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί κατακτητές στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας.

Έχει δίκιο ο Περισσός: Ως τέτοια η αξία τους δεν μετριέται με το χρήμα και η θέση τους δεν βρίσκεται στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες με αβέβαιη την κατάληξη τους.

Έχει δίκιο ο Περισσός: Εγείρεται συνεπώς σοβαρό ιστορικό και ηθικό ζήτημα και θα πρέπει με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ, για να είναι προσιτά στον λαό και τη νεολαία ως πηγή ιστορικής γνώσης και έμπνευσης για το σήμερα και το αύριο.

Ερώτημα της στήλης: Υπάρχουν προφανώς και άλλες τέτοιες φωτογραφίες στα χέρια των ναζί και των επιγόνων τους.

Μήπως πρέπει να αναζητηθούν;

Β.Σκ.