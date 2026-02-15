Το είδος είναι συνήθως εξαιρετικά επιφυλακτικό απέναντι στους ανθρώπους και κατοικεί σε άγονο, τραχύ έδαφος σε μεγάλα υψόμετρα.

Το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια (CDFW) έχει επιτύχει έναν σημαντικό στόχο, αποκτώντας την ικανότητα να μελετήσει πιο προσεκτικά τα πρότυπα συμπεριφοράς της κόκκινης αλεπούς της Σιέρα Νεβάδα (Vulpes vulpes necator) στη νότια Σιέρα Νεβάδα.

Η ικανότητα του Τμήματος να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της αλεπούς αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς την κατανόηση και την προστασία ενός από τα σπανιότερα και πιο άγνωστα ιθαγενή σαρκοφάγα της Καλιφόρνια.

Λόγω της σπανιότητάς τους, οι κόκκινες αλεπούδες της Σιέρα Νεβάδα στην Καλιφόρνια προστατεύονται ως απειλούμενο είδος βάσει του Νόμου περί Απειλούμενων Ειδών της Καλιφόρνια. Ο πληθυσμός στη Σιέρα Νεβάδα έχει πρόσθετη ομοσπονδιακή προστασία, θεωρούμενη ως απειλούμενο είδος βάσει του ομοσπονδιακού Νόμου περί Απειλούμενων Ειδών.

Ο εντοπισμός τον Ιανουάριο, που έγινε κοντά στις λίμνες Μαμούθ και πραγματοποιήθηκε από βιολόγους από το Γραφείο Πεδίου Επισκόπων του CDFW, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το Τμήμα έχει συλλάβει, εξοπλίσει με κολάρο GPS και απελευθερώσει μια κόκκινη αλεπού της Σιέρα Νεβάδα στη Σιέρα Νεβάδα.

Οι αλεπούδες στη Σιέρα Νεβάδα είναι απομονωμένες από τους συγγενείς τους στην οροσειρά Cascade, και οι κινήσεις και η συμπεριφορά αυτής της αλεπούς με κολάρο θα προσφέρουν στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα την οικολογία και τις ανάγκες διατήρησης αυτής της απομακρυσμένης ομάδας.

Ο πληθυσμός τους στη Σιέρα Νεβάδα εκτιμάται ότι είναι λιγότερες από 50. Το είδος είναι συνήθως εξαιρετικά επιφυλακτικό απέναντι στους ανθρώπους και κατοικεί σε άγονο, τραχύ έδαφος σε μεγάλα υψόμετρα. Η προσεκτική συμπεριφορά, οι απομακρυσμένοι οικότοποι και οι πληθυσμοί χαμηλής πυκνότητας καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν, καθιστώντας αυτό ένα αξιοσημείωτο γεγονός.

«Αυτό αντιπροσωπεύει την κορύφωση 10 ετών απομακρυσμένων ερευνών με κάμερα και περιττώματα για τον προσδιορισμό της εξάπλωσης της αλεπούς στη νότια Σιέρα, και τριών ετών εντατικών προσπαθειών παγίδευσης», δήλωσε η περιβαλλοντική επιστήμονας του CDFW, Τζούλια Λόσον. «Όλα τα μέλη της ομάδας ήταν ενθουσιασμένα που είδαν τη σκληρή δουλειά να αποδίδει. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όσα μαθαίνουμε από αυτό το ζώο με κολάρο για να εργαστούμε για την ανάκτηση του πληθυσμού μακροπρόθεσμα».

Τα δεδομένα από το κολάρο GPS και τα βιολογικά δείγματα που ελήφθησαν κατά τον εντοπισμό αυτού του ζώου αποτελούν σημαντικά εργαλεία διαχείρισης και έρευνας για να βοηθήσουν στην αύξηση της κατανόησης του είδους από την CDFW, να υποστηρίξουν άμεσα την προστασία του και να βοηθήσουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών προσπαθειών σύλληψης και έρευνας.

Το 2018, μια ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τη βιολόγο άγριας ζωής του CDFW, Jennifer Carlson, έδεσε δορυφορικά κολάρα GPS σε αρκετές κόκκινες αλεπούδες της Σιέρα Νεβάδα στην περιοχή Lassen Peak της βόρειας Καλιφόρνια. Αυτή η προσπάθεια βοήθησε τους βιολόγους στη συνέχεια να εντοπίσουν αρκετές φωλιές, οδηγώντας σε μια πολύ καλύτερη κατανόηση των προτύπων αναπαραγωγής, μετακίνησης και χρήσης οικοτόπων σε αυτό το ελάχιστα μελετημένο είδος.

Αν και οι κόκκινες αλεπούδες είναι κοινές και διαδεδομένες σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρασία, η κόκκινη αλεπού της Σιέρα Νεβάδα είναι ένα ξεχωριστό είδος που βρίσκεται μόνο στις περιοχές μεγάλου υψομέτρου της Καλιφόρνια και του Όρεγκον. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, αυτές οι αλπικές κόκκινες αλεπούδες ήταν πάντα εξαιρετικά σπάνιες και δυσεύρετες.

Οι παράγοντες που προκαλούν τη μείωση του πληθυσμού της κόκκινης αλεπούς της Σιέρα Νεβάδα δεν είναι πλήρως γνωστοί, αλλά το ανεξέλεγκτο κυνήγι και η παγίδευση στις αρχές του 20ού αιώνα πιθανότατα έπαιξαν σημαντικό ρόλο και η χαμηλή γενετική ποικιλομορφία συνέχισε να αποδυναμώνει το υποείδος με την πάροδο του χρόνου. Ο πληθυσμός στη Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνια θεωρούνταν ότι είχε εξαφανιστεί, μέχρι που μια αυτόματη κάμερα εντοπισμού ίχνους ανίχνευσε μία κοντά στο πέρασμα Σονόρα το 2010. Έκτοτε, οι ερευνητές έχουν καταγράψει κόκκινες αλεπούδες της Σιέρα Νεβάδα μέχρι νότια μέχρι το πέρασμα Κότονγουντ, δυτικά του Λόουν Πάιν.

Η διατήρηση της σπάνιας κόκκινης αλεπούς της Σιέρα Νεβάδα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Καλιφόρνια στη βιοποικιλότητα και την Πρωτοβουλία 30x30, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει το 30% των εκτάσεων και των παράκτιων υδάτων έως το 2030. Η προστασία των σπάνιων ειδών και των οικοτόπων τους ενισχύει τα οικοσυστήματα, διασφαλίζοντας υγιείς πληθυσμούς άγριας ζωής που υποστηρίζουν βιώσιμες υπαίθριες δραστηριότητες όπως το κυνήγι, το ψάρεμα και η παρατήρηση της άγριας ζωής. Οι προσπάθειες που βασίζονται στην επιστήμη, όπως η παρακολούθηση GPS και η διατήρηση των οικοτόπων, βοηθούν στη διατήρηση ισορροπημένων οικοσυστημάτων όπου τα είδη θηραμάτων και άλλα άγρια ​​ζώα μπορούν να ευδοκιμήσουν, προς όφελος όλων των Καλιφορνέζων.

