Η αλεπού τριγύριζε κοντά στο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο.

Μια αλεπού εμφανίστηκε στην Ηρώδου Αττικού και οι «βόλτες» της καταγράφηκαν σε βίντεο.

Η αλεπού τριγύριζε κοντά στο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, που πρόβαλε σχετικό βίντεο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά το ζώο κατευθύνθηκε προς τον Εθνικό Κήπο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1wgjrkp4sp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δεν είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωπος του είδους κάνει βόλτες στο κέντρο της Αθήνας. Πριν από λίγες ημέρες αλεπού εμφανίστηκε σε δρόμο του Κολωνακίου.

{https://www.tiktok.com/@maria_ourailidi/video/7598704658680450326?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7590765979190822422}