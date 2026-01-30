Συνολική δαπάνη; 3,3 εκ. ευρώ.

Το κτίριο του Τσίλερ, που άρχισε να χτίζεται το 1891 και ολοκληρώθηκε το 1897 για να λειτουργήσει ως κατοικία του Διαδόχου και μετέπειτα Βασιλιά Κωνσταντίνου διαθέτει ενεργειακή επάρκεια του 19ου αιώνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας αποφάσισε να φέρει το κτίριο από τον 19ο στον 21ο αιώνα.

Έτσι εντάχθηκε σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ώστε μέχρι το 2029 να γίνει αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση δωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης και πολλά άλλα.

Συνολική δαπάνη; 3,3 εκ. ευρώ.

Λ.Ι.