Το επίμαχο SMS που έφτασε στο κινητό της κας Στρατινάκη και όσα της έγραψαν για την παγιδεύσουν.

Σαν σήμερα πριν από ακριβώς πέντε χρόνια, στις 17 Μαρτίου του 2021, στις 17:25 το απόγευμα το κινητό τηλέφωνο της τότε Γενικής Γραμματέως Εργασίας, Άννας Στρατινάκη, δεχόταν ένα SMS για υπηρεσιακές της υποχρεώσεις. «κ Στρατινάκη έχουμε στείλει σε εσάς στον κ Χατζηδάκη και στον κ Θεοχάρη την υπ αριθ. 10064 από 11-3-2021 επιστολή μας με τις προτάσεις μας και ακόμα δεν έχουμε λάβει μία απάντηση από κανέναν σας. Σας παρακαλώ μεριμνείστε πριν να είναι αργά. https://pdfviewer.app/wpcontent/uploads/2021/03/epistoli-pox/viewer.html ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ».

Το επίμαχο SMS, όπως και στις περιπτώσεις όλων των «στόχων» του Predator, ήταν προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα του παραλήπτη εμπεριέχοντας πληροφορίες που θα τον έπειθαν να πατήσει τον επιμολυσμένο σύνδεσμο.

Με το επιμολυσμένο μήνυμα αυτό τέθηκε υπό παρακολούθηση με το κακόβουλο λογισμικό Predator η κα Άννα Στρατινάκη, η οποία είχε γίνει γνωστή ως «ισόβια» ΓΓ του Υπουργείου Εργασίας, έχοντας θητεύσει στην επίμαχη θέση από το 2011 ως και το 2015 (επί ΠΑΣΟΚ, κυβέρνησης Παπαδήμου και εν συνεχεία κυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔημΑρ), εξαφανίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ για να επιστρέψει ωστόσο από τις 8 Ιουλίου του 2019 (ανέλαβε καθήκοντα την επομένη των εκλογών που κέρδισε η ΝΔ) μέχρι και και την 1η Αυγούστου του 2024.

Όπως ανέφερε η ίδια στο βιογραφικό της, που ήταν αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Καταναλωτή, όπου τοποθετήθηκε αργότερα ως υποδιοικήτρια, «κατά τα έτη της πανδημίας, επεξεργάστηκε νομοπαρασκευαστικά όλα τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας τα οποία θεσπίστηκαν, και ήταν υπεύθυνη για την επιχειρησιακή τους εφαρμογή και υλοποίηση. Συγκεκριμένα:

- Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (short-term work scheme) (15.06.2020 έως 31.05.2022).

- Αποζημίωση Ειδικού σκοπού λόγω αναστολών συμβάσεων εργασίας («Αναστολές») (15.03.2020 έως 30.09.2021 και Ιαν 2022).

- Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας του ΥΠΕΚΥΠ για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» (Θεσπίστηκε Δεκ. 2021).

- Ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, του ΥΠΕΚΥΠ (Θεσπίστηκε Σεπτ. 2020).

Η κυρία Στρατινάκη ήταν επικεφαλής του έργου για την αναβάθμιση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ καθώς και για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Καμία αντίδραση για το Predator

Επιστρέφοντας στην παρακολούθηση της κας Στρατινάκη, παρά το γεγονός ότι το όνομα της είχε αποκαλυφθεί ως στόχος του κακόβουλου λογισμικού, οι λόγοι παρακολούθησής της δεν έγιναν ποτέ γνωστοί. Η ίδια εξάλλου δεν προέβη σε καμία δήλωση για την αποκάλυψη της παρακολούθησής της, και επέλεξε να μην προσφύγει δικαστικά κατά όσων παραβίασαν την ιδιωτικότητά της.

Κάπως έτσι, την απομάκρυνσή της από το Υπουργείο Εργασίας διαδέχθηκε η θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ενώ εν συνεχεία διορίστηκε υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.

Επομένως, το «πώς» παγιδεύτηκε η κα Στρατινάκη είναι πλέον σαφές. Αυτό που μένει να αποσαφηνιστεί είναι το «γιατί» και το «ποιος». Ποιος δηλαδή ήταν αυτός που - όχι για λόγους διαφάνειας - έφθασε στο σημείο να την καταστήσει στόχο παράνομης παρακολούθησης και φυσικά, κατά πόσο οι λόγοι σχετίζονται με τα δεκάδες εκατομμύρια των προγραμμάτων κατάρτισης και τον τρόπο διαχείρισης αλλά και διανομής τους.

Στο στόχαστρο για ανακριβές πόθεν έσχες

Η παραίτηση της κας Στρατινάκη - σύμφωνα με την ίδια για οικογενειακούς λόγους - από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τις αποκαλύψεις για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του -όπως και των λογαριασμών άλλων φυσικών προσώπων και εταιρειών- αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των ΚΕΚ (Κέντρα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης).

Μία απ’ τις εταιρείες που εμφανίζονται εμπλεκόμενες τόσο στην περίπτωση του περιβόητου «Σκόιλ Ελικίκου», όσο και σε μεταγενέστερα προγράμματα επιμόρφωσης ανήκει στο σύντροφο της κας Στρατινάκη, Κύπριο επιχειρηματία Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται να έχει εξασφαλίσει συμβάσεις εκατομμυρίων από το Υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά χθες, η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες έφερε στο φως αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων ευρώ που συνδέονται με την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες σημαντικότατα ευρήματα προέκυψαν και για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Άννα Στρατινάκη, καθώς οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισαν ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με απόκλιση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, σύντροφο της κας Στρατινάκη, ο οποίος φέρεται ότι δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000 -800.000 ευρώ μέσα σε μόλις ένα έτος (2023-2024).

Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε το πόρισμα στον Εισαγγελέα για άσκηση ποινικής δίωξης κακουργηματικού χαρακτήρα όσο και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να προχωρήσει στον νόμιμο καταλογισμό των χρημάτων στους υπόχρεους.