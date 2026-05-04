Γιατί ούτε αυτός κάνει μήνυση;

Μόλις πρόσφατα το in.gr αποκάλυψε πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν αυτός που ως εισαγγελέας της ΕΥΠ έκανε 11 επισυνδέσεις για λόγους «εθνικής ασφαλείας», μεταξύ των οποίων και του νυν αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του εκ των στενότερων συνεργατών του Νίκου Σιγάλα.

Δεν τον νοιάζει τον αντιπρόεδρο που παρακολουθούνταν; Και μάλιστα για λόγους «εθνικής ασφάλειας»;

Γιατί δεν προχωρά σε μήνυση ώστε να πείσει ότι δεν βάζει πάνω και από την αξιοπρέπειά του την συγκάλυψη του σκανδάλου επειδή -προφανώς- εμπλέκεται το Μαξίμου;

Και είναι αλήθεια πως οι τρίμηνες εντολές παρακολούθησης του Κωστή Χατζηδάκη ανανεώθηκαν κάποιες φορές;

Να υποθέσουμε δηλαδή ότι υπήρξαν ενδείξεις ότι ήταν ύποπτος για θέματα «εθνικής ασφαλείας»;

Και τον ίδιο δεν τον νοιάζει;

«Ήμαρτον», που θα έλεγε και ο αείμνηστος Γιώργος Γεωργίου...

Τ.Τε.