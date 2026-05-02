Ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, υπέγραψε 11 παρακολουθήσεις. Παραβίασε τον νόμο για να χειριστεί την υπόθεση των Υποκλοπών.

Αδιανόητες είναι οι αποκαλύψεις για τον νυν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος, όπως καταγγέλλουν κόμματα και φορείς και σύλλογοι παραβίασε τον νόμο συνειδητά για να χειριστεί την υπόθεση των Υποκλοπών.

Μετά και τις νέες αποκαλύψεις του in.gr, όπου ο κ. Τζαβέλλας υπέγραψε τις παρακολουθήσεις 11 στόχων του Predator και επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας» (υπηρεσιακό απόρρητο) τα κόμματα ξεσπούν με σκληρές ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι ο κ. Τζαβέλλας υπέγραψε την παρκολούθηση των:

Κωστής Χατζηδάκης (υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων),

Χρήστος Μπαρδάκης (οικονομικός εισαγγελέας),

Θανάσης Κουκάκης (δημοσιογράφος),

Γιώργος Μυλωνάκης (υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ),

Τίνα Μεσσαροπούλου (δημοσιογράφος-παρουσιάστρια, σύζυγος του κ. Μυλωνάκη),

Γιάννης Ολύμπιος (συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας V+O),

Θωμάς Βαρβιτσιώτης (συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας V+O),

Κωνσταντίνος Μουσουρούλης (συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης),

Μανώλης Γραφάκος (γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων),

Αργυρώ Ξαγοράρη (στενή συνεργάτιδα Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη) και

Νικόλαος Σιγάλας (στενός συνεργάτης του Κωστή Χατζηδάκη).

Μάλιστα για τον Θανάση Κουκάκη υπάρχει και μια «περίεργη» σύμπτωση.

Ο κ. Κουκάκης, παρακολουθούνταν από την 1η Ιουνίου έως τη 12η Αυγούστου. Την Τέταρτη 12 Αυγούστου 2020, ο δημοσιογράφος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την ΑΔΑΕ με σκοπό να ενημερωθεί για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να ενημερωθεί επισήμως αν το τηλέφωνό του έχει τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ. Την ίδια μέρα, ο κ. Τζαβέλλας αποφάσισε να διακόψει την παρακολούθηση του δημοσιογράφου.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

ΠΑΣΟΚ: «Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος, να γίνεται ελεγκτής»

«Το in.gr και ο δημοσιογράφος Πάνος Τσίκαλας αποκαλύπτουν την απόρρητη κατάθεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές το 2022 καθώς είχε διατελέσει εποπτεύων της ΕΥΠ.

Από την κατάθεση προκύπτει ότι ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ έντεκα προσώπων, που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator.

Μάλιστα στα πρόσωπα των όποιων την παρακολούθηση έχει διατάξει, περιλαμβάνονται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης και συνεργάτες του, ο οικονομικός εισαγγελέας κ. Μπαρδάκης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ανώτατα στελέχη σε γενικές γραμματείες του κράτους κ.α.

Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος, να γίνεται ελεγκτής. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη επιβεβαιώνει πλήρως το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, που ζήτησε την παραίτηση του κ. Τζαβέλλα αναφέροντας πως «με την απέκδυση του κατά το νόμο καθήκοντος του απέτυχε οριστικά στην εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου» και «αποδοκίμασε με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο την πράξη του με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών».

Στην κατάθεση του κ. Τζαβέλλα, που φέρνει στο φως το in.gr, ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δηλώνει πως είχε "προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση".

Δεδομένου, λοιπόν, ότι υπό παρακολούθηση είχαν τεθεί υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην κυβέρνηση και το κράτος, με μακροχρόνιες παρατάσεις στην παρακολούθηση κάποιων εξ αυτών, κάτι που προϋποθέτει σαφή αιτιολόγηση, πώς ερμηνεύεται αυτή η παραδοχή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών τότε;

Γιατί απέφυγε να προχωρήσει σε σειρά ανακριτικών πράξεων όπως αυτές προκύπτουν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών αλλά και τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν;

Γιατί τέτοια σπουδή;

Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Εισαγγελέας που «αθώωσε» και τον εαυτό του

«Το σημερινό δημοσίευμα του in.gr τεκμηριώνει απόλυτα την καταπάτηση του Κράτους Δικαίου από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Όπως μάλιστα φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά όταν είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής: «για όποια διάταξη υπέγραψα πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του τάδε κινητού τηλεφώνου του οποιουδήποτε προσώπου».

Όταν ο κ. Τζαβέλλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις;

Γιατί δεν αναπληρώθηκε από την Εισαγγελική Αρχή, όπως προβλέπεται;

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Κεσσές «σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όλα τα δικαστικά πρόσωπα είναι εξαιρετέα, αν συντρέχουν λόγοι που προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλας αποφάσισε αντιδεοντολογικά και παράνομα να χειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών ενώ συνέτρεχαν συγκεκριμένοι λόγοι δυσπιστίας στο πρόσωπο του…»

Δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική Δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίες οι δημόσιες τοποθετήσεις κορυφαίων συνταγματολόγων και προσωπικοτήτων όπως Παυλόπουλος, Ράμμος, Σωτηρέλης, Κοντιάδης, Δρόσος, Καμτσίδου, Μενουδάκος που κατακεραύνωσαν με δημόσιες παρεμβάσεις τους αυτή τη μεθόδευση, αλλά και «….το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, συναισθανόμενο την ευθύνη που πηγάζει από τις αρχές και τις παραδόσεις του δικηγορικού σώματος, ασκώντας την κατά νόμο αρμοδιότητά του από τον Κώδικα Δικηγόρων, αποφασίζει σήμερα να ζητήσει την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που με την απέκδυση του κατά νόμο καθήκοντός του απέτυχε οριστικά στην εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου».

Νέα Αριστερά: Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία

«Το σημερινό ρεπορτάζ του in.gr, για την καταθεση του κ. Τζαβέλλα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφανειας της Βουλής το 2022, αποκαλύπτει πως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αποτελεί κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου των υποκλοπών. Ο ιδιος μάλιστα, ως εισαγγελέας της ΕΥΠ, είχε υπογράψει για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, μετά τη μήνυση του οποίου εγινε η δίκη την οποία τώρα προσπαθεί να θάψει ο κ. Τζαβέλλας..

Με την δική του υπογραφή παρακολουθούνταν επίσης οι: Κωστής Χατζηδάκης, (υπουργός Εργασίας), Γιώργος Μυλωνάκης (υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ), Τίνα Μεσσαροπούλου (δημοσιογράφος-παρουσιάστρια, σύζυγος του κ. Μυλωνάκη), Γιάννης Ολύμπιος (συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας V+O), Θωμάς Βαρβιτσιώτης (συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας V+O), Κωνσταντίνος Μουσουρούλης (συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης), Μανώλης Γραφάκος (γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων), Αργυρώ Ξαγοράρη (στενή συνεργάτιδα Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη) και Νικόλαος Σιγάλας (συνεργάτης κ. Χατζηδάκη)

Ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του. Απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης.

Όσο για τον Πρωθυπουργό, τον αρχιερέα των παρακολουθήσεων και της διαφθοράς, να γνωρίζει πως θα το πιεί το ποτήρι της διερεύνησης του σκανδάλου των παρανόμων παρακολουθήσεων».

Ζαχαρίας Κεσσές: Αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει το νόμο και να χειριστεί την υπόθεση.

«Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όλα τα δικαστικά πρόσωπα είναι εξαιρετέα, αν συντρέχουν λόγοι που προκαλούν

υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλας αποφάσισε αντιδεοντολογικά και παράνομα να χειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών ενώ συνέτρεχαν συγκεκριμένοι λόγοι δυσπιστίας στο πρόσωπο του και ειδικότερα:

1.Διετέλεσε επόπτης της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο δηλαδή την ίδια περίοδο που έχει προκύψει με βάση τα νέα στοιχεία ότι στελέχη της ΕΥΠ συνεργάζονταν με τα στελέχη της Intellexa, έδιναν άδειες εισόδου σε απόρρητες εγκαταστάσεις, υπέβαλλαν προτάσεις συγχρηματοδότησης και επεξεργάζονταν από κοινού απόρρητα συμβατικά κείμενα συνεργασίας με ξένες μυστικές υπηρεσίες

2.Υπέγραψε ο ίδιος τις διατάξεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη, ο οποίος είναι διάδικος στην δικογραφία.

3.Υπέγραψε και την παράταση της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του Κουκάκη, ενώ διέταξε την αιφνίδια διακοπή της μόλις ο Κουκάκης έκανε αίτηση στην ΑΔΑΕ στις 12.8.2020 για να ενημερωθεί αν τελούσε υπό επισύνδεση. Αυτό αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι δεν υπήρχαν ποτέ πραγματικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την εθνική ασφάλεια.

4.Υπέγραψε και άλλες τουλάχιστον δέκα άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών για πρόσωπα για τα οποία δεν υπήρχε αποδεδειγμένα κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας και η παρακολούθηση τους ήταν καταχρηστική.

5.Υπέγραψε την πρωτοφανή παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη, του Οικονομικού Εισαγγελέα Χ.Μπαρδάκη, του Γ. Μυλωνάκη και της συζύγου του Τ. Μεσαροπούλου αλλά και της Α. Ξαγοράρη στενής συνεργάτιδας της συζύγου του Πρωθυπουργού.

6.Υπέγραψε τις παρακολουθήσεις Κουκάκη, Μπαρδάκη και Μυλωνάκη την 1.6.2020 και την αμέσως επόμενη ημέρα (2.6.2020) ξεκίνησε η αποστολή των μηνυμάτων που μετά από λίγο παγίδευσαν με Predator τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

7.Κατέθεσε ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση, κάτι που από μόνο του θα αρκούσε να τον αποτρέψει από το να ασκήσει εισαγγελικά καθήκοντα στην ίδια υπόθεση.

Ο κ. Τζαβέλλας γνωρίζει εξαιρετικά νομικά, κάτι που αποκλείει την περίπτωση να μην γνώριζε τη διάταξη του άρθρου 15. Αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει το νόμο και να χειριστεί την υπόθεση. Η διάταξη του ως εκ τούτου είναι επι της αρχής παράνομη και αυθαίρετη και ο ίδιος ποινικά και πειθαρχικά ελεγκτέος. Η συγκάλυψη φέρει και το δικό του όνομα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο».

ΔΣΑ: Να παραιτηθεί ο κ. Τζαβέλλας

Υπενθυμίζεται ότι και ο ΔΣΑ με ανακοίνωσή στράφηκε κατά του κ. Τζαβέλλα ζητώντας την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η ενέργεια αυτή του κ. Τζαβέλα σε μία «τόσο σημαντική υπόθεση αποτελεί θεσμική εκτροπή» τονίζει το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και συμπληρώνει: «Απέτυχε οριστικά στην εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου». Ο Δικηγορικός Σύλλογος αποδοκιμάζει έντονα τη στάση του του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού ο οποίος, όπως αναφέρει, θα έπρεπε να απείχε από την υπόθεση αφού ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ τον επίμαχο χρονικό διάστημα. Ο κ. Τζαβέλλας όμως όχι μόνο δεν προχώρησε σε δήλωση αποχής από τον περαιτέρω χειρισμό της δικογραφίας, αλλά προχώρησε στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών η οποία είναι «κορυφαία για το κράτος Δικαίου υπόθεσης».

Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά της χώρας μας που το ΔΣ του ΔΣΑ θέτει αίτημα παραίτησης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν και με οριακή πλειοψηφία, ο ΔΣΑ πήρε ξεκάθαρα θέση, καταδικάζοντας απερίφραστα την απόφαση του κ. Τζαβέλλα να κλείσει την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά την έκτακτη συνεδρίασή του την 29η .4.2026, κατά πλειοψηφία, έλαβε την κάτωθι απόφαση για το ζήτημα των υποκλοπών:

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με επανειλημμένα ψηφίσματα, επιστημονικές εκδηλώσεις, νομικές ενέργειες και διαβήματα από το 2022 μέχρι σήμερα, έχει επισημάνει την κορυφαία για το κράτος δικαίου σημασία της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών. Η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τυγχάνει απόλυτης προστασίας κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος και αποτελεί προϋπόθεση ενάσκησης όλων των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών. Γι’ αυτό και η αποκαλυφθείσα παγίδευση των τηλεφωνικών επικοινωνιών ανώτατων κρατικών αξιωματούχων, στρατηγών, δικαστών, υπουργών, βουλευτών, δημοσιογράφων, δικηγόρων και άλλων, τόσο μέσω αμφίβολης νομιμότητας άρσεων του τηλεφωνικού απορρήτου για «λόγους εθνικής ασφάλειας» όσο και μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, αποτελεί ανεξίτηλο πλήγμα στις εγγυήσεις του κράτους δικαίου, που πρέπει να διαλευκανθεί και να εξιχνιαστεί καθ’ ολοκληρίαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, με το από 6/3/2026 ψήφισμά του, επισήμανε ότι η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα της έδρας, διαβιβάστηκε εκ νέου η δικογραφία στις εισαγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων τέλεσης σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως είναι το κακούργημα της κατασκοπείας, παρά την προηγηθείσα αρχειοθέτηση της υπόθεσης σε επίπεδο Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αποτελεί σημαντική δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Κατόπιν τούτων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποδοκιμάζει με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο την από 27/4/2026 Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα, με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, χωρίς να προηγηθεί η οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα βάσει των οριζομένων στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και του όγκου των νεότερων αποδεικτικών στοιχείων που αυτή επικαλείται. Η άρνηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εκπληρώσει το κατά νόμο καθήκον του σε μια τόσο σημαντική υπόθεση αποτελεί θεσμική εκτροπή, με δεδομένη και την προσωπική του εμπλοκή ως εποπτεύοντος (το επίμαχο διάστημα) Εισαγγελέα της ΕΥΠ η οποία θα επέτασσε την αποχή του από κάθε περαιτέρω χειρισμό της δικογραφίας. Η αξίωση των πολιτών για δικαστική προστασία, εκτιμούμε βασίμως, ότι θυσιάζεται στον βωμό μιας απόπειρας συγκάλυψης, ενώ η ανάγκη λογοδοσίας φορέων της εκτελεστικής εξουσίας ακυρώνεται από τους ταγμένους θεματοφύλακες του ελέγχου της.

Για τους παραπάνω λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, συναισθανόμενο την ευθύνη που πηγάζει από τις αρχές και τις παραδόσεις του δικηγορικού σώματος, ασκώντας την κατά νόμο αρμοδιότητά του από τον Κώδικα Δικηγόρων, αποφασίζει σήμερα να ζητήσει την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που με την απέκδυση του κατά νόμο καθήκοντός του απέτυχε οριστικά στην εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου. Ταυτόχρονα, το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε τις κάτωθι άμεσες ενέργειες:

τη διοργάνωση συνέντευξης τύπου στην αίθουσα «Μιχάλης Ζαφειρόπουλος» του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

τη διοργάνωση ανοιχτής επιστημονικής εκδήλωσης για το θέμα της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, τη νομοθετική του θωράκιση αλλά και την ανάγκη εξαντλητικής διερεύνησης της υπόθεσης,

την παράσταση διαμαρτυρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ στον Άρειο Πάγο,

τη στήριξη των θυμάτων των τηλεφωνικών υποκλοπών και των δικηγόρων τους σε κάθε νομική ενέργεια που κατατείνει στη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκάλυψη της αλήθειας ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων,

την διαβίβαση της παρούσας απόφασης στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE),

τη συγκρότηση επιτροπής με την αξιοποίηση προσωπικοτήτων του νομικού κόσμου και ατόμων εγνωσμένου κύρους και με περιεχόμενο τη δημόσια ανάδειξη και την εκ νέου ανάσυρση της υπόθεσης.

Υπέρ Ψήφισαν: Η Αντιπρόεδρος Χ. Τσαγκλή, ο Γεν. Γραμματέας Κ. Καρέτσος και οι Σύμβουλοι Ι. Αβαρκιώτης, Μ. Αγγελή, Σ. Βούκουνας, Α. Καμπαγιάννης, Χ. Κονδύλης, Δ. Λυρίτσης, Κ. Παπαδάκης, Δ. Σαραφιανός, Χ. Στυλιανουδάκης, Α. Τερζίμπασης.

Υπέρ της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων ήταν: Ο Πρόεδρος Α. Κουτσόλαμπρος, ο Αντιπρόεδρος Ζ. Σταυρόπουλος και οι Σύμβουλοι Φ. Γιαννούλας, Θ. Καμενόπουλος, Ν. Κουτκιάς, Σ. Λεριός, Κ. Λιακόπουλος, Χ. Μαρινάκη και Χ. Χριστόπουλος.

Αντιπαραθετική πρόταση υπέβαλαν οι Σύμβουλοι Χ. Μαρούλη και Α. Προυσανίδης

Απόντες ήταν ο Σύμβουλος Ταμίας Γ. Δήμαρχος και ο Σύμβουλος Θ. Μαντάς.