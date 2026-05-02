Καταιγιστικός για την εικόνα του κράτους Δικαίου και για την ίδια τη Δημοκρατία στη χώρα μας με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και άλλες υποθέσεις, ήταν ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 και στην Τζούλυ Τσίγκα. Έστρεψε τα πυρά του στις ηγεσίες των Ανώτερων Δικαστηρίων και στον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Μεταξύ άλλων ο κ. Σωτηρέλης δήλωσε:

- «Εδώ και χρόνια, από την περίοδο των μνημονίων έχει αρχίσει η πορεία προς την κρίση της Δικαιοσύνης. Τώρα κορυφώθηκε. Βλέπουμε εισαγγελείς του Α.Π να έχουν βαλθεί να υπονομεύσουν το κύρος του Ανώτατου Δικαστηρίου. Υπαίτιοι για αυτή την κατάσταση είναι οι ηγεσίες των ανώτερων δικαστηρίων και ιδίως οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου και η ηγεσία της κυβέρνησης. Είναι λες και οι ανώτατοι δικαστικοί νιώθουν υποχρεωμένοι να δείξουν την εύνοιά τους προς την εκτελεστική εξουσία μπαίνοντας σε ρόλο υποτακτικού».

Σε οποιαδήποτε άλλη σύγχρονη χώρα ο πρωθυπουργός θα είχε παραιτηθεί

- «Η εκτελεστική Εξουσία βαρύνεται με σκάνδαλα που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχαν προκαλέσει την παραίτηση του πρωθυπουργού, όπως έχει συμβεί σε ευρωπαϊκές χώρες.

- «Εδώ βλέπουμε το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ήδη υπάρχει θέμα διασπάθισης δημόσιου χρήματος με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο χειρότερο σημείο σε ό,τι αφορά το κράτος Δικαίου και την ίδια την Δημοκρατία τελικά».

- «Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι 10 φορές πιο βαρύ από το Watergate»

Υπουργοί και ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχουν τα κότσια να διεκδικήσουν να μάθουν γιατί τους παρακολουθούσαν

- «Αυτές οι παρακρατικές οργανώσεις που παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε κρατικές οντότητες, όχι σε ιδιώτες. Και όλοι αυτοί που έπεσαν θύμα υποκλοπών δεν τολμούν να το καταγγείλουν. Δεν έχουν τα κότσια να διεκδικήσουν να μάθουν γιατί τους παρακολουθούσαν».

- «Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είναι πολύ δουλεμένη. Έψαξαν εκεί που δεν είχε ψάξει ο Εισαγγελέας του Α.Π Αχιλλέας Ζήσης

- «Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας που αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών ήταν στην ομάδα της εισαγγελέως που έδινε το πράσινο φως στην ΕΥΠ για παρακολουθήσεις».

Ελπίζω να μη «στήσουν» και τη δίκη στο Εφετείο – Σέβομαι τους δημοσιογράφους που ερεύνησαν την υπόθεση

- «Περιμένουμε την απόφαση του Εφετείου και ελπίζω να μην «στήσουν» τη δίκη στο Εφετείο, όπως ελπίζω και να μην αλλάξουν τον νόμο για να πέσει στα μαλακά ο Ντίλιαν».

- «Θέλουν δε θέλουν θα μείνει ανοιχτό το θέμα χάρη στην ερευνητική δημοσιογραφία. Σέβομαι τους δημοσιογράφους, αυτούς τους λειτουργούς, που βγήκαν από την ομερτά και με προσωπικό κόστος έκαναν τις αποκαλύψεις».

Ο Πρωθυπουργός είναι μπλεγμένος σε όλα τα σκάνδαλα

- «Κατά τη γνώμη μου το αίτημα της αντιπολίτευσης δεν θα έπρεπε να είναι η παραίτηση της κυβέρνησης για την προκήρυξη εκλογών. Θα έπρεπε να επιμείνει στην παραίτηση του ίδιου του πρωθυπουργού ή να προχωρήσει σε πρόταση μομφής στον πρωθυπουργό, γιατί εμπλέκεται ο ίδιος σε όλα τα σκάνδαλα».

- «Η χώρα μας είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο κράτος Δικαίου και τώρα φτάσαμε στο τελευταίο σκαλί. Στο κράτος Δικαίου και στην ίδια τη Δημοκρατία. Θλίβομαι».