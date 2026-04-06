Το δικό του «αιχμηρό» σχόλιο για την εισήγηση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας ότι «το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Όπως θύμισε ο πρώην πρωθυπουργός «Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη. Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα. Ισως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Η απάντηση Μαρινάκη

«Όσο πέφτει ο κύριος Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα πριν καν ανακοινώσει το νέο κόμμα του, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους, τον οποίο διαρκώς ο ίδιος ανεβάζει», σχολίασε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Συνέχισε λέγοντας πως «πρώτα ο κ. Τσίπρας μας παρέδωσε «μαθήματα» κράτους δικαίου, ξεχνώντας πως ήταν ο πρωθυπουργός των παρα- υπουργείων δικαιοσύνης, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών και των αποφυλακισμένων βαρυποινιτών. Έπειτα, «κούνησε το δάχτυλο» για την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, ενώ ήταν εκείνος που φόρτωσε τη χώρα με 100 δις και αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 φόρους, ενώ, λίγες μόλις μέρες νωρίτερα, μας είπε κυνικά ότι θα έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.

»Αποκορύφωμα της πολιτικής του θρασύτητας είναι η σημερινή του ανάρτηση, όπου παραθέτει προ μηνών απάντηση του Πρωθυπουργού σε ερώτηση για το πλήρες ασυμβίβαστο, δηλαδή για άλλου τύπου ασυμβίβαστο από αυτό που έθεσε σήμερα ως πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώντας να δημιουργήσει ψεύτικες εντυπώσεις, με τον μόνο τρόπο που ξέρει από τότε που έκανε καταλήψεις: τον «κλεφτοπόλεμο».

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως «οι Έλληνες πολίτες χρειάζονται λύσεις στις χρόνιες παθογένειες του βαθέως κράτους, όπως το ψηφιακό κράτος, η ταχεία απονομή συντάξεων και πολλά ακόμα που οφείλουμε να υλοποιήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Αυτό που σίγουρα δεν χρειάζονται είναι πολιτικούς, όπως ο κ. Τσίπρας, που έχουν μάθει να πορεύονται με φτηνά κόλπα και αναπαράγουν ξεπερασμένα συνθήματα».