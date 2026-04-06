Πετάει το γάντι στην «γαλάζια» ΚΟ ο πρωθυπουργός!

Σε μια εμφανή προσπάθεια υπεκφυγής από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός προτείνει «ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού». Δεν θα συζητήσουμε για την ουσία της πρότασης, θα το κάνουμε σε ευθύτερο χρόνο.

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, στοχοποιεί και πάλι το σύνολο των βουλευτών του κόμματός του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν.

Αν δεν ήταν υπουργοί οι βουλευτές όλα θα ήταν διαφορετικά! Τη στιγμή που η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ κυριολεκτικά βράζει ο πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει υπεύθυνη για τα σκάνδαλα.

Λες και τις υποκλοπές τις έκαναν οι βουλευτές.

Λες και ο πρωθυπουργός στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απλώς προήδρευε!

ΥΓ1: Το μέτωπο με τους βουλευτές του θα κοστίσει στον πρωθυπουργό.

ΥΓ2: Λες και θέλει να φύγει...

Β.Σκ.