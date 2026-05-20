Η επίμαχη ουσία που εντοπίστηκε στα δημοφιλή μανό μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Συναγερμός έχει σημάνει στην ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών για γνωστά gel βερνίκια νυχιών, τα οποία αποσύρονται από την κυκλοφορία λόγω παρουσίας απαγορευμένης χημικής ουσίας. Σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις του ευρωπαϊκού συστήματος Safety Gate, σε δύο βερνίκια νυχιών OPI εντοπίστηκε η ουσία TPO (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide), η οποία δεν επιτρέπεται στα καλλυντικά προϊόντα στην ΕΕ. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η ουσία αυτή ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για την αναπαραγωγική υγεία, πιθανή βλάβη στο έμβρυο και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις. Για τον λόγο αυτό έχει διαταχθεί η απόσυρση των προϊόντων από την αγορά και η απαγόρευση περαιτέρω διάθεσής τους σε επίπεδο λιανικής. Η κοινοποίηση έγινε από τις ιταλικές αρχές.

Τα μέτρα ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ορισμένα προϊόντα να εξακολουθούν να κυκλοφορούν λόγω παλαιών αποθεμάτων ή ανεπίσημων καναλιών διανομής. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις ετικέτες και τους αριθμούς παρτίδας και να αποφεύγουν τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στις σχετικές ειδοποιήσεις.

Aυτά είναι τα επίμαχα βερνίκια νυχιών που απαγορεύθηκε η πώλησή τους

Όνομα

OPI Gel Color Passion

Μάρκα

OPI

Αριθμός παρτίδας

GC H19

Τύπος / αριθμός μοντέλου

1040

Barcode

619828089502

OPI Gel Color Can't Ctrl me

Μάρκα

OPI

Αριθμός παρτίδας

GCD59

Τύπος / αριθμός μοντέλου

1229

Barcode

4064665090512