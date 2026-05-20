Τίτλοι τέλους στο Survivor μετά από τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου! Απόψε στις 21:00 το τελευταίο επεισόδιο.

Η οριστική ολοκλήρωση του Survivor αποφασίστηκε ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Σταύρος Φλώρος στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 22χρονος παίκτης του ριάλιτι έχει μεταφερθεί σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στον βαρύ τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου ερευνώνται, ενώ σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ, σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.

Οι υπόλοιποι παίκτες αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα, με το Survivor να σταματά οριστικά και την παραγωγή να παρέχει κάθε απαραίτητη βοήθεια.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για το Survivor

«Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του.

Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων.

Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν. Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα.

Απόψε στις 21:00 θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.

Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης όποτε αυτό χρειαστεί.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης. Ευχή όλων μας είναι η πλήρης και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά από διερχόμενο σκάφος κατά τη διάρκεια που έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο. Ως αποτέλεσμα ο νεαρός έχασε μέρος του αριστερού του ποδιού, ενώ τραυματίστηκε και στο δεξί κάτω άκρο.