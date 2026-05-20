«Βολές» κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπολύει το Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τη διαρροή του διαλόγου – «προϊόν κοπτοραπτικής», όπως αναφέρει – του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Θεμιστοκλή Δεμίρη στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού σημειώνουν ότι αυτό έχει ποινική διάσταση, ενώ σε ό,τι αφορά στην προαναγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του διοικητή της ΕΥΠ, τονίζουν πως αυτό είναι «πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Αναλυτικά:

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο - προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, «πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε ‘πράσινο ΣΥΡΙΖΑ’. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ‘πράσινη Ζωή’».

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

«Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό.

Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, με κορωνίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.

Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν. Θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν.

Και επαναλαμβάνουμε: Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή.

Το 2022 η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151. Θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή», απαντά από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σε ποιες κινήσεις προχώρησε, όταν μάρτυρας ομολόγησε στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πως όταν κατέθεσε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής των υποκλοπών το 2022, πήρε ραβασάκι με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;»