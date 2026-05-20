«Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορούν να εγγυηθούν την θεσμική και οικονομική σταθερότητα. Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο η ΝΔ φεύγει και η χώρα γυρνάει σελίδα», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Για όλους και για όλα μίλησε σήμερα ο Κώστας Τσουκαλάς στο ΕΡΤnews.

Ενόψει της ανακοίνωσης των κομματικών σχηματισμών της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς διαπίστωσε πως «η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια ξαφνική αγάπη στον κ. Τσίπρα. Χθες ο κ. Καιρίδης είπε “θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε έτσι να συσπειρώσουμε ψηφοφόρους”. Άρα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εμείς. Τα λέει όλα η ίδια η κυβέρνηση και οι βουλευτές της».

«Δίδυμο θεσμικής και οικονομικής αστάθειας οι Μητσοτάκης και Τσίπρας»

Χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ως «ένα δίδυμο θεσμικής και οικονομικής αστάθειας», υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκείνοι που μπορούν να εγγυηθούν με μια διπλή σταθερότητα. Και οικονομική σταθερότητα: ότι η χώρα θα είναι σε έναν οικονομικά ενάρετο κύκλο που θα φτάσει επιτέλους στην κοινωνία και δεν θα έχουμε τις σημερινές προβολές για μείωση ρυθμού ανάπτυξης και επενδύσεων που δείχνουν την αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και θεσμική σταθερότητα, για να έχουμε θεσμούς που θα λειτουργούν. Και όχι τη σημερινή εικόνα των συνεχών σκανδάλων, των θεσμικών εκτροπών και της συγκάλυψης».

«Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία»

Ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε με σαφήνεια ότι «ο αγώνας μας δεν είναι διμέτωπος, καθώς αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, με την οποία έχουμε βαθιές πολιτικές διαφορές».

Καταλόγισε, δε, στη συντηρητική παράταξη ότι «η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι ακριβώς Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα-όμηρο σε ακροδεξιούς, που δεν έχει καμία σχέση με η Νέα Δημοκρατία είτε του Κωνσταντίνου Καραμανλή, είτε του Κώστα Καραμανλή. Είναι ένα κόμμα βαθιά αντιλαϊκό και νεοφιλελεύθερο. Και είναι μια κυβέρνηση σκανδάλων. Έχει καμία σχέση αυτή η Νέα Δημοκρατία του κ. Γεωργιάδη με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου ή του Κώστα Καραμανλή;».

Έκανε, παράλληλα, λόγο για εμμονή της κυβέρνησης με το πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη, εξηγώντας:

«Είναι μία εμμονή που εκφράζεται με συγκρούσεις, τοξικότητα, προσωπική επίθεση, σπίλωση, λάσπη. Γιατί ξέρουν ότι από το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη θέση. Και ξέρουν ότι, ακόμα και αν έστω και για λίγο είναι πρώτοι στην πρώτη κάλπη, στην επαναληπτική με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντι δεν έχουν καμία τύχη. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει την Νέα Δημοκρατία. Επειδή το ξέρουν, χτυπάνε στο ΠΑΣΟΚ. Απόλυτα εφικτός στόχος η πρώτη θέση. Αν δεν ήταν δεν θα υπήρχε αυτή η πολεμική εκ μέρους της κυβέρνησης. Γι’ αυτό προσπαθούν να αναστήσουν πολιτικά σκιάχτρα προκειμένου να συσπειρώσουν τον κόσμο ο οποίος απομακρύνεται από εκείνους. Και στον έντιμο πατριώτη και δημοκράτη κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία εμείς λέμε να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ για να ανασάνει η χώρα».

«Στη ΝΔ μαρτυράνε χωρίς πίεση ποιον θέλουν και ποιος φοβούνται»

Ερωτηθείς για το αν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης πράγματι μπορούν να αποτελέσουν τον εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσουκαλάς διερωτήθηκε:

«Δεν μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης που πήρε ένα κόμμα από το 8% και το έχει πάει στο 15% και μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός που πήρε μια αξιωματική αντιπολίτευση από το 32% και την πήγε στο 17% και έχασε με την πιο μεγάλη διαφορά που έχει χάσει αξιωματική αντιπολίτευση στην ιστορία αυτού του αιώνα; Χρειάζεται να πω κάτι άλλο; Δείτε πόσο φοβούνται κάθε μέρα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα όχι εκείνον που παρακαλούν να έρθει. Μαρτυράνε χωρίς πίεση ποιον θέλουν και ποιος φοβούνται».

«Το ΠΑΣΟΚ βάζει ατζέντα για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που βάζει ατζέντα για τα πραγματικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας:

«Βάλαμε την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο , η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε, έλεγε ότι αυτά δεν γίνονται και βγήκε ο ΣΕΒ και την άδειασε, λέγοντας ότι μπορούμε να μιλήσουμε για μείωση ωρών απασχόλησης και πως καμία σχέση δεν έχουν οι ώρες με την παραγωγικότητα, αλλά ότι χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Ό,τι είπε το ΠΑΣΟΚ, τους το είπε ο ΣΕΒ. Θυμάμαι την κυρία Κεραμέως να βγαίνει τις προηγούμενες μέρες να δαιμονοποιεί την πρόταση μας . Από όταν βγήκε ο ΣΕΒ, δεν την άκουσα ξανά να μιλάει. Επίσης, ανοίξαμε το ζήτημα των συντάξεων χηρείας, όπου ζητάμε τον εξορθολογισμό. Βγαίνει χθες η κυρία Κεραμέως και λέει “ναι, θα το δούμε”. Ποιος βάζει την ατζέντα; Ποιος έχει πρόγραμμα;».

Ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε ιδιαίτερη μνεία στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα «κόκκινα» δάνεια, όπου μεταξύ άλλων εισηγείται την επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας και αγροτικής γης και περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή ανάλογα με την τιμή που ένα δάνειο μεταβιβάστηκε, ποινές τους servicersκαι τόνισε:

«Πράγματι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4354 έφερε τα funds. Με το νόμο 4592 καταργήθηκε ο νόμος 3868/2010, νόμος του ΠΑΣΟΚ, γνωστός και ως νόμος Κατσελή. Η Νέα Δημοκρατία με το σχέδιο Ηρακλής και με το νόμο 4738/2020 κατήργησε πλήρως την πρώτη κατοικία και έκανε την πόρτα που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λεωφόρο κερδοσκοπίας για τα οικονομικά συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που συγκρούστηκε με το τραπεζικό σύστημα αλλά διατήρησε την ευστάθειά του με το νόμο 3869, έσωσε 400.000 δανειολήπτες και έχουμε δύο άλλα κόμματα τα οποία και τα δύο έχουν μια ίδια πολιτική, η οποία στήριξε τα funds και μείωσε τα εργαλεία άμυνας του δανειολήπτη».

Μετεκλογικές συνεργασίες

Όσον αφορά στις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε εκ νέου ότι «μας χωρίζει άβυσσος με τη Νέα Δημοκρατία και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο», και πρόσθεσε:

«Εμείς λέμε “όχι” σε πειράματα και σε χαμένη ψήφο, και “ναι” σε ψήφο που διώχνει τη Νέα Δημοκρατία και εγγυάται αύριο πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Αυτός που έχει το πολιτικό προσωπικό, το σχέδιο, την ιδεολογική επάρκεια και μπορεί να απευθυνθεί συμπεριληπτικά στους πολίτες είναι το ΠΑΣΟΚ».

Απόσυρση Patriot

Σχετικά με την κριτική που άσκησε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τα Patriot, ο εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε:

«Εμείς θέσαμε ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν, όταν ήρθαν οι Patriot -που καλώς ήρθαν και εμείς το είχαμε επικροτήσει- να είναι πολιτική απόφαση, ενώ όταν φεύγουν να είναι επιχειρησιακή; Να μας εξηγήσει η κυβέρνηση τι μεταβλήθηκε σε γεωπολιτικό επίπεδο, το οποίο φέρνει το αποτέλεσμα αυτό, και για ποιο λόγο γίνεται. Περιμένουμε μια απάντηση».

«Αυτοεξαιρέθηκε ο Τζαβέλλας, αλλά σε λάθος επιτροπή»

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στην άρνηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επισημαίνοντας:

«Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ο κ. Τζαβέλλας, αντί να αυτοεξαιρεθεί ως όφειλε από την υπόθεση των υποκλοπών όπου είχε προηγούμενη εμπλοκή ως εποπτεύων της ΕΥΠ, επέλεξε να αυτοεξαιρεθεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Άρα, αυτοεξαιρέθηκε, αλλά σε λάθος επιτροπή.

Θέσαμε, επίσης, ερώτημα στον Πρόεδρο της Βουλής, επειδή ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα γίνει η συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Τον καλέσαμε να δεσμευτεί ότι θα γίνει όπως γίνεται πάντα σε σχέση με τις εξεταστικές της μειοψηφίας, ότι δηλαδή θα απαιτεί δηλαδή 120 βουλευτές. Ο Πρόεδρος της Βουλής μας παρέπεμψε στην Ολομέλεια και στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτήθηκαν στη Βουλή οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Για κάποιο λόγο δεν απάντησαν. Δεν έχουν άποψη. Τι περιμένουν; Ή ετοιμάζονται για ακόμα μια θεσμική εκτροπή; Μάλλον περιμένουν εντολές από τον Πρωθυπουργό την τελευταία στιγμή».