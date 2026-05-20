η αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά έναν κοινό τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Τα τυρκουάζ φώτα αναδεικνύονται στο νέο οπτικό σήμα των αυτόνομων αυτοκινήτων. Τι πρέπει να ξέρουμε όταν τα διακρίνουμε;

Όπως διαφαίνεται, η αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά έναν κοινό τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η φωτεινή «γλώσσα» των αυτοκινήτων παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη. Το κόκκινο σήμαινε φρενάρισμα ή στάση, το πορτοκαλί αλλαγή πορείας και το λευκό κίνηση προς τα εμπρός ή όπισθεν. Στην εποχή όμως της αυτόνομης οδήγησης, οι παραδοσιακές ενδείξεις δεν αρκούν πλέον για να περιγράψουν τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε ένα όχημα.

Η ραγδαία εξέλιξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων υποβοηθήσεων οδήγησης δημιουργεί μια νέα ανάγκη: οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου πρέπει να γνωρίζουν αν το αυτοκίνητο οδηγείται από άνθρωπο ή αν έχει αναλάβει τον έλεγχο το ίδιο το σύστημα. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, τα τυρκουάζ φώτα φαίνεται να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξετάζουν πλέον σοβαρά την καθιέρωση ενός ξεχωριστού φωτιστικού χρώματος που θα υποδηλώνει ότι το όχημα κινείται σε αυτόνομη λειτουργία. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια άμεση και εύκολα αναγνωρίσιμη μορφή επικοινωνίας ανάμεσα στο αυτοκίνητο, στους πεζούς, στους ποδηλάτες αλλά και στους άλλους οδηγούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιλογή του τυρκουάζ μόνο τυχαία δεν είναι. Οι ειδικοί αναζητούσαν ένα χρώμα που να ξεχωρίζει ξεκάθαρα από όσα χρησιμοποιούνται ήδη στην οδική κυκλοφορία. Το μπλε συνδέεται σε πολλές χώρες με οχήματα έκτακτης ανάγκης ή αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το πράσινο και το πορτοκαλί κρίθηκαν υπερβολικά κοντά σε υπάρχουσες φωτεινές λειτουργίες. Το τυρκουάζ προσφέρει υψηλή ορατότητα τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα, ενώ δύσκολα συγχέεται με άλλες φωτεινές ενδείξεις.

Από τις εταιρείες που επένδυσαν πιο νωρίς σε αυτή τη λογική ήταν η Mercedes-Benz. Τα μοντέλα που διαθέτουν το σύστημα Drive Pilot επιπέδου 3 εξοπλίστηκαν με ειδικά τυρκουάζ φωτιστικά στοιχεία σε διαφορετικά σημεία του αμαξώματος, όπως στους προβολείς, στα πίσω φώτα και στους καθρέφτες. Όταν ενεργοποιείται η αυτόνομη λειτουργία, οι ενδείξεις ανάβουν ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι ο οδηγός δεν έχει εκείνη τη στιγμή τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένες εφαρμογές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη αλλά και στην Κίνα, οι αρμόδιες αρχές και οι κατασκευαστές εξετάζουν τη δημιουργία ενός κοινού διεθνούς προτύπου.

Ήδη υπάρχουν πιλοτικές εγκρίσεις για τη χρήση τέτοιων φωτιστικών σωμάτων σε δημόσιους δρόμους, ενώ αρκετοί ειδικοί θεωρούν πιθανό να δημιουργηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια ένα επίσημο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ορίζει όχι μόνο το χρώμα αλλά και τον τρόπο λειτουργίας ή το σημείο τοποθέτησης των σχετικών ενδείξεων.

Η ανάγκη για αυτή τη νέα μορφή επικοινωνίας γίνεται όλο και πιο έντονη όσο εξελίσσονται τα επίπεδα αυτονομίας. Σήμερα, πολλά σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν προηγμένα συστήματα επιπέδου 2+ που μπορούν να διατηρούν λωρίδα, να φρενάρουν και να επιταχύνουν σχεδόν αυτόνομα.

Στα επόμενα στάδια όμως, η ανθρώπινη παρέμβαση θα μειώνεται ακόμη περισσότερο και οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου θα πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια πότε το όχημα λειτουργεί υπό τον έλεγχο λογισμικού.

Οι υποστηρικτές της ιδέας εκτιμούν ότι τα τυρκουάζ φώτα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ασφάλεια, ειδικά σε πυκνά αστικά περιβάλλοντα. Ένας πεζός θα μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι το όχημα χρησιμοποιεί αισθητήρες και κάμερες για να παρακολουθεί το περιβάλλον του, ενώ οι άλλοι οδηγοί θα γνωρίζουν ότι το αυτόνομο σύστημα ακολουθεί προκαθορισμένα πρωτόκολλα αντίδρασης.

Δεν λείπουν βέβαια και οι επιφυλάξεις. Ορισμένοι ειδικοί φοβούνται ότι η προβλέψιμη συμπεριφορά των αυτόνομων συστημάτων ίσως οδηγήσει κάποιους οδηγούς σε πιο επιθετικές κινήσεις, θεωρώντας ότι το λογισμικό θα αντιδρά πάντα αμυντικά. Παρ’ όλα αυτά, η αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στη δημιουργία νέων «οπτικών κωδίκων» για την εποχή της αυτόνομης μετακίνησης.

Όλα δείχνουν πως στο μέλλον τα αυτοκίνητα δεν θα επικοινωνούν μόνο μέσω των φλας και των φώτων φρένων. Τα τυρκουάζ φωτιστικά σώματα φαίνεται πως ετοιμάζονται να αποτελέσουν το νέο παγκόσμιο σύμβολο της αυτόνομης οδήγησης, σηματοδοτώντας μια εντελώς διαφορετική εποχή για τις μετακινήσεις.