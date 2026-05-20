Επτά νέα μοντέλα και έξυπνες τεχνολογίες για μέγιστη διαθεσιμότητα των βαν οχημάτων και πιο αποδοτικές επιχειρήσεις.

Η Ford παρουσίασε το νέο στρατηγικό της πλάνο για την ευρωπαϊκή αγορά, σηματοδοτώντας μια περίοδο έντονης ανάπτυξης, τεχνολογικής αναβάθμισης και διεύρυνσης της γκάμας των οχημάτων της. Στο επίκεντρο βρίσκονται επτά νέα μοντέλα, η ενίσχυση των συνδεδεμένων υπηρεσιών και η περαιτέρω αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της διαθεσιμότητας των οχημάτων, ιδιαίτερα στον τομέα των επαγγελματικών μεταφορών.

Η νέα στρατηγική παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της πλατφόρμας «Ready-Set-Ford», η οποία αποτελεί την παγκόσμια επικοινωνιακή και επιχειρησιακή κατεύθυνση της εταιρείας. Μέσω αυτής, η Ford εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες: τα επαγγελματικά οχήματα και την παραγωγικότητα, τις δυναμικές επιδόσεις και την εκτός δρόμου οδήγηση, επιχειρώντας να ενισχύσει την ταυτότητά της σε κατηγορίες όπου διατηρεί ισχυρή παρουσία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη Ford Pro, τον τομέα επαγγελματικών οχημάτων της εταιρείας, ο οποίος πλέον δεν περιορίζεται στην κατασκευή οχημάτων, αλλά εξελίσσεται σε ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων παραγωγικότητας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στη χρήση λογισμικού, δεδομένων και συνδεδεμένων υπηρεσιών, που επιτρέπουν την προληπτική συντήρηση και τη μείωση του χρόνου ακινητοποίησης των οχημάτων. Μέσω συστημάτων προγνωστικής ανάλυσης, η Ford Pro στοχεύει στον εντοπισμό πιθανών βλαβών πριν αυτές συμβούν, αυξάνοντας σημαντικά τη διαθεσιμότητα των στόλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από το 2019 κάθε νέο όχημα της Ford Pro διαθέτει ενσωματωμένο modem, ενώ σήμερα πάνω από 1,2 εκατομμύρια πελάτες στην Ευρώπη είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο υπηρεσιών της εταιρείας. Καθημερινά καταγράφονται εκατομμύρια δεδομένα κατάστασης οχημάτων, τα οποία αξιοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Το 2025, οι συνδεδεμένες υπηρεσίες συνέβαλαν στην εξασφάλιση σχεδόν ενός εκατομμυρίου επιπλέον ημερών διαθεσιμότητας οχημάτων. Η Ford Pro επεκτείνει τις δυνατότητές της και στις μικρές επιχειρήσεις μέσω των νέων Dealer Uptime Services. Μέσα από αυτό το σύστημα, οι επίσημοι έμποροι της Ford αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την κατάσταση των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, να εντοπίζουν προληπτικά πιθανά προβλήματα και να προετοιμάζουν ανταλλακτικά και συνεργεία πριν ακόμη το όχημα φτάσει στο service.

Οι πρώτες δοκιμές δείχνουν μείωση του χρόνου επισκευής έως και 50%, ενώ το 80% των προβλημάτων εντοπίζεται προληπτικά, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα για τις επιχειρήσεις και υψηλότερη αποδοτικότητα για τους εμπόρους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επέκταση της γκάμας επαγγελματικών οχημάτων

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η Ford ενισχύει τη γκάμα των επαγγελματικών της μοντέλων με δύο σημαντικές προσθήκες. Το πρώτο είναι το Ford Ranger Super Duty, μια πιο ανθεκτική και ενισχυμένη έκδοση του δημοφιλούς pick-up, σχεδιασμένη για τις πιο απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις, όπως δασοκομία, εξόρυξη, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στρατιωτικές εφαρμογές. Με δυνατότητα συνολικού μικτού βάρους έως 8 τόνους, ικανότητα ρυμούλκησης έως 4,5 τόνους και ωφέλιμο φορτίο σχεδόν 2 τόνων, το μοντέλο στοχεύει σε βαριά επαγγελματικά καθήκοντα, συνδυάζοντας αντοχή και τεχνολογία. Το δεύτερο είναι το Ford Transit City, ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό βαν σχεδιασμένο για αστικές μετακινήσεις και στόλους που δραστηριοποιούνται σε πόλεις με περιορισμούς εκπομπών. Προσφέρει απλοποιημένη δομή, οικονομική λειτουργία και εκδόσεις που καλύπτουν διαφορετικές επαγγελματικές ανάγκες, με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Νέα γενιά επιβατικών μοντέλων έως το 2029

Σημαντικές εξελίξεις έρχονται και στον τομέα των επιβατικών οχημάτων, όπου η Ford ανακοίνωσε την παρουσίαση πέντε ολοκαίνουργιων μοντέλων έως το τέλος του 2029, τα οποία θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένα νέο compact SUV της οικογένειας Bronco, το οποίο θα κατασκευάζεται στη Βαλένθια από το 2028, ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback με έμφαση στη δυναμική οδήγηση, καθώς και ένα μικρό ηλεκτρικό SUV με ράλι έμπνευση. Επιπλέον, η γκάμα θα συμπληρωθεί από δύο multi-energy crossover μοντέλα, που θα συνδυάζουν διαφορετικές τεχνολογίες κινητήρων, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Τοποθέτηση για την ευρωπαϊκή στρατηγική και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Η Ford, παράλληλα με την παρουσίαση των νέων μοντέλων, επανέλαβε τη θέση της για την ανάγκη ενός ρεαλιστικού κανονιστικού πλαισίου στην Ευρώπη, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και την πορεία ανάπτυξης των υποδομών φόρτισης. Στελέχη της εταιρείας υπογράμμισαν ότι η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση πρέπει να γίνεται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη ζήτηση των καταναλωτών, ενώ τόνισαν τη σημασία των υβριδικών τεχνολογιών και των plug-in λύσεων ως ενδιάμεσο στάδιο. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η προστασία των μικρών επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθώς η περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις.

Συνεργασίες και βιομηχανική στρατηγική

Η Ford δίνει επίσης έμφαση στις στρατηγικές συνεργασίες στην Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής, τη μείωση κόστους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Μέσα από τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους, η εταιρεία επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή και ταχύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς.

Με το νέο στρατηγικό της σχέδιο, η Ford επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη, συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με την επέκταση της γκάμας της και τη μετάβαση σε ένα πιο συνδεδεμένο και ψηφιοποιημένο οικοσύστημα κινητικότητας. Η εταιρεία στοχεύει να διατηρήσει ηγετική θέση τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα επιβατικά οχήματα, επενδύοντας σε λύσεις που συνδέουν την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα και την προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες της αγοράς.