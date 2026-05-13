Η Pirelli επιδιώκει να μετατρέψει τα ελαστικά από παθητικά εξαρτήματα σε ενεργούς κόμβους συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Η Pirelli αποκτά το 30% της σουηδικής Univrses, επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη για την εξέλιξη των έξυπνων Cyber Tyre. Βασικός στόχος της φημισμένης εταιρίας είναι τα ελαστικά να λειτουργούν ως ενεργοί αισθητήρες, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα αλλά και τις δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης.

Σε μια εποχή όπου το αυτοκίνητο μετασχηματίζεται ραγδαία σε μια πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα, η Pirelli επιλέγει να κινηθεί μεθοδικά προς το μέλλον, επενδύοντας σε τεχνολογίες που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός του παραδοσιακού της πεδίου.

Η ιταλική εταιρεία ανακοίνωσε την απόκτηση ποσοστού 30% στη σουηδική Univrses, μια εταιρεία με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη και την υπολογιστική όραση, ενισχύοντας μια ήδη υπάρχουσα συνεργασία που εστιάζει στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων για την κινητικότητα.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επένδυση κεφαλαίου, αλλά μια σαφή δήλωση στρατηγικής.

Στο επίκεντρο αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται η τεχνολογία Cyber Tyre, ένα σύστημα που επιτρέπει στα ελαστικά να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με το όχημα και τα ηλεκτρονικά του συστήματα, μεταδίδοντας κρίσιμες πληροφορίες για την κατάστασή τους και τις συνθήκες κύλισης.

Η ενσωμάτωση των λύσεων της Univrses έρχεται να επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες του Cyber Tyre. Μέσω της τεχνολογίας 3DAI, τα οχήματα αποκτούν τη δυνατότητα να «αντιλαμβάνονται» το περιβάλλον τους σε τρεις διαστάσεις, συνδυάζοντας δεδομένα από αισθητήρες, κάμερες και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα εξελιγμένο σύστημα που δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση της πίεσης ή της θερμοκρασίας των ελαστικών, αλλά φτάνει στο σημείο να αναλύει την ποιότητα της ασφάλτου, την πρόσφυση και τις μεταβολές της επιφάνειας του δρόμου σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό το νέο επίπεδο πληροφορίας μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα από τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αλλά και από τις πλατφόρμες αυτόνομης οδήγησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα ελαστικά, σε συνδυασμό με εκείνα από τα υπόλοιπα συστήματα του οχήματος, δημιουργούν μια πιο πλήρη και αξιόπιστη εικόνα του περιβάλλοντος, αυξάνοντας το επίπεδο ασφάλειας και προβλεψιμότητας.

Παράλληλα, η τεχνολογία αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των οδικών υποδομών. Τα οχήματα μπορούν να λειτουργούν ως κινητοί «αισθητήρες» του οδικού δικτύου, συλλέγοντας δεδομένα για φθορές, ανωμαλίες και επικίνδυνα σημεία.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους φορείς για τη βελτίωση της συντήρησης και της ασφάλειας των δρόμων, δημιουργώντας ένα πιο αποδοτικό και διαδραστικό οικοσύστημα μεταφορών.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών έχει ήδη περάσει από το στάδιο της θεωρίας σε πραγματικές εφαρμογές, με πιλοτικά προγράμματα που επιβεβαιώνουν τη δυναμική της τεχνολογίας. Σε αυτά, τα οχήματα συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας έναν ψηφιακό χάρτη των συνθηκών του δρόμου που ενημερώνεται συνεχώς.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η επένδυση της Pirelli αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη μετατόπιση της αυτοκινητοβιομηχανίας προς τα λεγόμενα software-defined vehicles. Το αυτοκίνητο δεν ορίζεται πλέον αποκλειστικά από τα μηχανικά του χαρακτηριστικά, αλλά από την ικανότητά του να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και τα ελαστικά αποκτούν έναν νέο, κρίσιμο ρόλο.

Με την τεχνητή νοημοσύνη να εισχωρεί σε κάθε πτυχή της αυτοκίνησης, η Pirelli δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, επαναπροσδιορίζοντας τον ίδιο τον χαρακτήρα του προϊόντος της. Μέχρι σήμερα τα ελαστικά ήταν το μοναδικό σημείο επαφής με τον δρόμο, προσεχώς φαίνεται πως θα είναι και το πιο «ευφυές».