Ειδικοί εκτιμούν πως η γρήγορη διαδοχή των επισκέψεων Τραμπ και Πούτιν αναδεικνύουν τον αυξανόμενο ρόλο του Πεκίνου ως διεθνούς υπερδύναμης.

Λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλν Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε την Τετάρτη τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού, από όπου και παραχώρησαν στην συνέχεια κοινή δήλωση.

Ο ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τις στενές σχέσεις του με τον κινέζο ηγέτη και δήλωσε ότι οι χώρες τους είναι εταίροι στο εμπόριο και στις διεθνείς υποθέσεις: «Αγαπημένε μου φίλε», είπε ο Πούτιν. «Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που σας βλέπουμε. Διατηρούμε συνεχή επαφή, τόσο προσωπικά όσο και μέσω των συνεργατών μας στην κυβέρνηση».

Ο Σι υπογράμμισε την «αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη στρατηγική συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες έχουν επανειλλημμένα επαινέσει ο ένας τον άλλον, με τον Σι να περιγράφει κάποια στιγή στο παρελθόν τον Πούτιν ως τον «καλύτερο και πιο στενό φίλο του».

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Κίνα έγινε ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Μόσχας. Το Πεκίνο έχει δηλώσει ουδέτερο στη σύγκρουση, αλλά διατηρεί εμπορικές σχέσεις με το Κρεμλίνο παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβάλλει ΗΠΑ και Ευρώπη.

Η Κίνα είναι ο βασικός πελάτης του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, με τη Μόσχα να αναμένει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση.

Όπως επισήμανε ο ίδιος ο Πούτιν, η κινητήρια δύναμη της οικονομικής συνεργασίας βρίσκεται στον ενεργειακό τομέα: «Εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία συνεχίζει να διατηρεί τον ρόλο της ως αξιόπιστος προμηθευτής πόρων, ενώ η Κίνα παραμένει υπεύθυνος καταναλωτής αυτών των πόρων».

Ο Σι τόνισε την ανάγκη για «πλήρη παύση των εχθροπραξιών» στη Μέση Ανατολή. «Ένα έγκαιρο τέλος της σύγκρουσης θα βοηθήσει στη μείωση των διαταραχών στην ενεργειακή προσφορά, στην ομαλή ροή των βιομηχανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων και στην τάξη του διεθνούς εμπορίου», είπε ο Σι.

Βοηθός του Κρεμλίνου δήλωσε νωρίτερα ότι οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 35% το πρώτο τρίμηνο του 2026 και ότι η Ρωσία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου προς την Κίνα.

Ενιαίο μέτωπο στις διεθνείς υποθέσεις

Ο Πούτιν τόνισε επίσης τη συνεργασία Κίνας και Ρωσίας στην εξωτερική πολιτική ως «έναν από τους βασικούς σταθεροποιητικούς παράγοντες στη διεθνή σκηνή». «Στην τρέχουσα τεταμένη κατάσταση στη διεθνή σκηνή, η στενή μας συνεργασία είναι ιδιαίτερα αναγκαία», είπε.

Τον Φεβρουάριο του 2022, λίγες εβδομάδες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Κίνα και η Ρωσία ανακοίνωσαν μια «συνεργασία χωρίς όρια» κατά την επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο.

Το Πεκίνο δηλώνει ουδέτερο στη σύγκρουση, αν και στην πράξη υποστηρίζει τη Μόσχα μέσω συχνών κρατικών επισκέψεων, αυξανόμενου εμπορίου και κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. Η Κίνα επίσης έχει αγνοήσει τις απαιτήσεις της Δύσης να σταματήσει να παρέχει υψηλής τεχνολογίας εξαρτήματα στις ρωσικές βιομηχανίες όπλων.

«Οι ΗΠΑ είναι απλά ακόμη μία χώρα που το Πεκίνο διατηρεί σχέσεις»

Οι δύο ηγέτες πρόκειται να υπογράψουν συμφωνίες συνεργασίας κατά τη διήμερη επίσκεψη του Πούτιν. Όμως, ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες συμφωνίες, ο κύριος σκοπός της επίσκεψης είναι η επιβεβαίωση της στενής σχέσης των δύο χωρών και η προβολή της εικόνας του Πεκίνου ως επιδραστικής υπερδύναμης, σύμφωνα με ειδικούς.

«Η εικόνα έχει σημασία», είπε ο Steve Tsang, διευθυντής του SOAS China Institute στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρα ότι η Κίνα διατηρεί φιλία και στρατηγική συνεργασία με όποια δύναμη επιθυμεί, και οι ΗΠΑ είναι απλώς μία από αυτές».

Ο Πούτιν και ο Σι χρειάζονται και οι δύο να αξιοποιήσουν τις στενές τους σχέσεις για να ενισχύσουν την εικόνα τους στο εσωτερικό, σημειώνει ο Willy Lam, ανώτερος συνεργάτης για την Κίνα στο Jamestown Foundation.

Ο Πούτιν «πρέπει να δείξει στους πολίτες του και στον κόσμο ότι η Ρωσία έχει την υποστήριξη της Κίνας σε ό,τι αφορά την αγορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της, καθώς και για κάθε άλλη απτή και άυλη οικονομική στήριξη».

Εν τω μεταξύ, για τον Σι, η παρουσία τόσο του Τραμπ όσο και του Πούτιν σε τόσο κοντινή χρονική απόσταση αποτελεί σημαντική πολιτική ενίσχυση για την κορυφαία ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ο Πούτιν σημείωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν κάνει «ένα πολύ ουσιαστικό βήμα προόδου στη συνεργασία μας στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου».

«Πρακτικά όλα τα βασικά ζητήματα έχουν συμφωνηθεί», είπε. «Αν καταφέρουμε να οριστικοποιήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες και να τις ολοκληρώσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, θα είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος».

Ο Πούτιν επίσης επαίνεσε τη διμερή τους σχέση ως έναν κρίσιμο, εξισορροπητικό παράγοντα στις διεθνείς σχέσεις. «Η αλληλεπίδραση μεταξύ τέτοιων εθνών όπως η Κίνα και η Ρωσία αναμφίβολα λειτουργεί ως παράγοντας αποτροπής και σταθερότητας», είπε.

Η Μόσχα χαιρέτισε επίσης τον διάλογο της Κίνας με τις ΗΠΑ ως έναν ακόμη σταθεροποιητικό παράγοντα για την παγκόσμια οικονομία. «Έχουμε μόνο να ωφεληθούμε από αυτό, από τη σταθερότητα και τη δημιουργική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», είπε.

Η κοινή δήλωση και το έμμεσο μήνυμα στον Ντόναλν Τραμπ

Σε σημερινή κοινή δήλωσή τους, η Ρωσία και η Κίνα υπογραμμίζουν ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στο «νόμο της ζούγκλας».

«Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη», αναφέρουν σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο στα ρωσικά. «Η ατζέντα για παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στο "νόμο της ζούγκλας"».

«Απόπειρες από αριθμό κρατών να διαχειριστούν μονομερώς παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλουν τα συμφέροντά τους σ' ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών, στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας, έχουν αποτύχει», προσθέτουν.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε εξάλλου σήμερα απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο ότι η χώρα του και η Κίνα, στενοί εταίροι, εννοούν να διατηρήσουν την «ανεξάρτητη» εξωτερική πολιτική τους.

«Το πιο σημαντικό είναι πως η Ρωσία και η Κίνα είναι προσηλωμένες σε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη εξωτερική πολιτική, πως εργάζονται μαζί στο πλαίσιο μιας στενής στρατηγικής συνεργασίας και πως διαδραματίζουν ένα σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάνοντας δηλώσεις δίπλα στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι συζήτησε το ζήτημα αυτό με τον κινέζο ομόλογό του κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία είναι επίσης έτοιμη να συνεχίσει να προμηθεύει την Κίνα με ενέργεια. Πρόσθεσε πως οι συνομιλίες του με τον πρόεδρο Σι ήταν φιλικές και εποικοδομητικές και πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών τους βρίσκονται σε «άνευ προηγουμένου» επίπεδο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στον Πούτιν και τον Σι ήταν θετικές, αλλά και ότι κατέληξαν σε συμφωνία για κάτι σημαντικό, όπως είπε, στο θέμα της ενέργειας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε από την πλευρά του ότι υπάρχει με την Κίνα «πρόοδος» και «γενική κατανόηση των κύριων παραμέτρων» σχετικά με τον αγωγό Power of Siberia 2, όμως χρειάζεται ακόμα να συμφωνηθούν λεπτομέρειες και δεν υφίσταται σαφές χρονοδιάγραμμα.