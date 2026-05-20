Με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους ανακαίνισης, αλλά και με αυστηρούς όρους διάθεσης των ακινήτων στην αγορά ενοικίων, έρχεται το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα αφορά αποκλειστικά κλειστές κατοικίες, οι οποίες μετά την ανακαίνιση θα πρέπει υποχρεωτικά να μισθωθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ για την πρώτη τριετία το ενοίκιο θα παραμένει «παγωμένο», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το νέο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, επιδοτεί ανακαινίσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, με ενίσχυση που φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ. και με μέγιστη επιδότηση τα 36.000 ευρώ. Η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως ΑμεΑ ή μονογονεϊκές οικογένειες.

Το νέο «Ανακαινίζω» αλλάζει φιλοσοφία, καθώς απαιτεί μόνο το 20% των παρεμβάσεων να αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το υπόλοιπο 80% μπορεί να καλύπτει γενικές εργασίες ανακαίνισης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, κουζίνες, πατώματα και επισκευές.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο γενικών παρεμβάσεων θα καλύπτει:

-Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες -Ενίσχυση τοιχοποιίας και αποκατάσταση ζημιών -Αντικατάσταση δαπέδων -Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας -Βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις

Επίσης, οι ενεργειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

-Αντικατάσταση κουφωμάτων -Θερμομόνωση σε ταράτσες ή δώματα -Ηλιακό θερμοσίφωνα ή συστήματα ΑΠΕ για ζεστό νερό χρήσης -Συστήματα θέρμανσης και ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας)

Αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25-35 ετών, καθώς και για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Δεν προβλέπεται ηλικιακό όριο για τον αιτούντα, ούτε περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων ανά ιδιοκτήτη, καθώς ο βασικός στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αλλά και να αντιμετωπιστεί ένα σημαντικό αντικίνητρο που είχαν μέχρι σήμερα πολλοί ιδιοκτήτες και ειδικότερα το κόστος ανακαίνισης της κατοικίας τους ήταν υψηλό, με αποτέλεσμα να έμπαιναν στη διαδικασία να το κρατούν κλειστό.

Τα κριτήρια θα είναι ίδια με εκείνα του «Σπίτι μου 2», δηλαδή το εισοδηματικό όριο θα φτάνει έως τα 25.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 35.000 ευρώ για τον έγγαμο χωρίς παιδιά, με προσαυξήσεις 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για μονογονεϊκά νοικοκυριά.

Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, στα τέλη Μαίου με αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα επιλεξιμότητας των δικαιούχων. Οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και στη συνέχεια θα προχωρούν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης και στην προετοιμασία της ταυτότητας κτιρίου, που αποτελούν προϋπόθεση για την τελική αίτηση.

Η δεύτερη φάση αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο όταν και θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρόγραμμα θα ανοίξει σε δεύτερη φάση και για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, ωστόσο η προτεραιότητα δίνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση, σε μια περίοδο όπου οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά.