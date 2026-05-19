Η πολεμική βιομηχανία εκτοξεύει τις τιμές και ζητά μακροπρόθεσμα συμβόλαια-Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Η πολεμική βιομηχανία εκτοξεύει τις τιμές; Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ:

Επιταχύνονται οι πολεμικές προετοιμασίες στην Ευρώπη, και ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναμένεται να ζητήσει άμεση αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγής όπλων, σε συνάντηση που θα έχει αυτήν τη βδομάδα με εκπροσώπους της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας στις Βρυξέλλες, μετέδωσαν οι «Financial Times».

Ο Ρούτε πρόκειται να τους προτρέψει να κινηθούν γρήγορα, προετοιμάζοντας το έδαφος για σημαντικές ανακοινώσεις στην ετήσια Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Αγκυρα τον Ιούλη, σύμφωνα με πηγές των FT.

Αν και ο Ρούτε βρίσκεται σε συχνή επαφή με κορυφαία στελέχη της ευρωπαϊκής «αμυντικής» βιομηχανίας, η ταυτόχρονη συγκέντρωση τόσων πολλών εταιρειών του κλάδου σε μία μόνο συνάντηση είναι ασυνήθιστη, ανέφεραν παράγοντες του κλάδου.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές όπλων της ηπείρου, όπως οι «Rheinmetall», «Safran», «Airbus», «Saab», MBDA και «Leonardo», αναμένεται να στείλουν εκπροσώπους στη συνάντηση.

Οι επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία στοχεύουν επίσης στη μείωση της εξάρτησης της ηπείρου από τις ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενων αντιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ - ΕΕ. Ο Ρούτε αναμένεται να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές εταιρείες να επενδύσουν γρήγορα, χωρίς να περιμένουν νέες μεγάλες κρατικές παραγγελίες.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δηλώνουν ότι επιθυμούν συμφωνίες σε βασικούς τομείς όπου οι ευρωπαϊκοί στρατοί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ: Στην αεράμυνα, στους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και στις δυνατότητες συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης, όπως οι διαστημικοί δορυφόροι.

Τα μονοπώλια του κλάδου της βιομηχανίας κάνουν «χρυσές δουλειές» με τις προετοιμασίες για πόλεμο και είναι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι αυτήν τη στιγμή.

Οπως χαρακτηριστικά είπε ο Εσθονός υπουργός Αμυνας Χάνο Πέβκουρ, οι τιμές των προμηθειών όπλων σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει το 50% τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς τα μέλη του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες.

«Οι τιμές ανεβαίνουν», ανέφερε ο Πέβκουρ απευθυνόμενος στο κοινό του «συνεδρίου για την ασφάλεια Lennart Meri» στο Ταλίν, και ανέφερε ως παράδειγμα: «Αν θέλουμε τώρα να αυξήσουμε τις ποσότητες για κάτι που αγοράσαμε πριν από δύο χρόνια, για το ίδιο ακριβώς προϊόν η τιμή έχει εκτοξευθεί κατά 50% ή και 60%».

Η κατακόρυφη άνοδος των τιμών στα όπλα και στον υπόλοιπο στρατιωτικό εξοπλισμό, καθώς και το γεγονός ότι η Ευρώπη σηκώνει όλο το βάρος της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης με τη Ρωσία στην Ουκρανία και προετοιμάζεται για μια γενικευμένη σύγκρουση σε ευρωπαϊκό έδαφος, πληρώνονται από τον «ιδρώτα» των λαών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Εσθονό υπουργό οι χώρες βλέπουν έλλειψη προσφοράς στην αγορά, όμως η ευρωπαϊκή «αμυντική» βιομηχανία δεν είναι πρόθυμη να επενδύσει περισσότερα προτού οι κυβερνήσεις υπογράψουν συμβόλαια.

Η Ευρώπη δεν έχει το περιθώριο να περιμένει μέχρι το 2030 για να βελτιώσει την πολεμική της ετοιμότητα, καθώς «η καταλληλότερη στιγμή για να δοκιμάσει η Ρωσία τις αντοχές του ΝΑΤΟ» μπορεί να έρθει ακόμα και φέτος ή του χρόνου, είπε ακόμα ο Πέβκουρ.

Η Νορβηγία θα ενταχθεί στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βαλτική

Στο μεταξύ, χθες η Νορβηγία - χώρα εκτός ΕΕ - ανακοίνωσε την ένταξή της στη Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής (EUSBSR), μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας και περιλαμβάνει ως μέλη τη Σουηδία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

«Η ένταξη θα ενισχύσει τη συνεργασία της Νορβηγίας με την ΕΕ σε μια περιοχή που έχει καταστεί κεντρική για την ευρωπαϊκή και νορβηγική ασφάλεια», δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Νορβηγίας, Eσπεν Βαρτ Εϊντε, καθώς η Βαλτική εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε νέο πεδίο μάχης, με δολιοφθορές σε καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και αγωγούς φυσικού αερίου, όπως στους ρωσικούς αγωγούς «Nord Stream».