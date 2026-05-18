Ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης που θα δημιουργεί αναλυτικό οικονομικό και συμπεριφορικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο.

Σε νέα εποχή στοχευμένης παρακολούθησης των οφειλετών περνά η ΑΑΔΕ, ενσωματώνοντας στο πληροφοριακό σύστημα «Eispraxis» το μοντέλο PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event), ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης που θα δημιουργεί αναλυτικό οικονομικό και συμπεριφορικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο, αξιολογώντας σε διαρκή βάση τόσο τη δυνατότητα όσο και τη διάθεσή του να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

Το σύστημα θα εξετάζει την πραγματική ικανότητα κάθε οφειλέτη, αξιοποιώντας στοιχεία από εισοδήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά δεδομένα, ενώ παράλληλα θα «βαθμολογεί» τη φορολογική συμπεριφορά, την παλαιότητα των χρεών και κρίσιμα γεγονότα που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση, όπως απώλεια εισοδήματος, δικαστικές εκκρεμότητες ή πτώχευση.

Με βάση αυτή την πολυπαραγοντική αξιολόγηση, η φορολογική διοίκηση θα καθορίζει την καταλληλότερη στρατηγική διαχείρισης για κάθε περίπτωση, προτείνοντας ρυθμίσεις ή εξωδικαστικές λύσεις, ενώ όσοι δεν ανταποκρίνονται θα τίθενται άμεσα στο στόχαστρο μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Η ενεργοποίηση του μοντέλου PARE εντάσσεται στο νέο σχέδιο ενίσχυσης των εισπρακτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ, σε μια περίοδο όπου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία έχουν εκτοξευθεί στα 114,5 δισ. ευρώ και οι οφειλέτες πλησιάζουν τα 4,8 εκατομμύρια.

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει εισπραξιμότητα 35% επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, επεξεργασία τουλάχιστον του 90% των αιτήσεων εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης από την ΕΜΕΙΣ και περιοδική αξιολόγηση των οφειλετών σε σταθερή βάση.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, ο πήχης των εισπράξεων τίθεται ιδιαίτερα ψηλά. Στους βασικούς στόχους περιλαμβάνεται η είσπραξη τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ προέρχονται από χρέη ΦΠΑ, καθώς και εισπράξεις ύψους 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες μέσω της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.