Αυξημένη έμφαση στις «φρέσκες» φορολογικές υποθέσεις έδωσε η ΑΑΔΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των δεικτών απόδοσης, που αποτύπωσαν εντατικοποίηση των ελέγχων και ενίσχυση της ελεγκτικής δραστηριότητας σε όλο το φάσμα της φορολογικής συμμόρφωσης.

Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο ολοκληρώθηκαν 5.287 φορολογικοί έλεγχοι, με τις 4.340 υποθέσεις να αφορούν πρόσφατες χρήσεις, γεγονός που διαμόρφωσε το ποσοστό των «φρέσκων» υποθέσεων στο 82,09%. Τα στοιχεία έδειξαν ότι η υψηλότερη επίδοση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο, όταν το ποσοστό των ελέγχων σε νέες υποθέσεις έφτασε το 85,35%.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 1.392 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 1.168 αφορούσαν πρόσφατες υποθέσεις, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 83,91%. Τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν 1.549 έλεγχοι και οι 1.322 αφορούσαν νέες χρήσεις, ενώ τον Μάρτιο οι ολοκληρωμένοι έλεγχοι αυξήθηκαν στους 2.346, με τις «φρέσκες» υποθέσεις να ανέρχονται στις 1.850 και το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 78,86%.

Καθοριστικό ρόλο στο ελεγκτικό έργο διαδραμάτισαν οι ΔΟΥ, οι οποίες ολοκλήρωσαν 2.888 ελέγχους κατά το πρώτο τρίμηνο, με τις 2.463 υποθέσεις να αφορούν νέες χρήσεις. Παράλληλα, τα Ελεγκτικά Κέντρα ολοκλήρωσαν 2.092 ελέγχους, εκ των οποίων οι 1.684 σχετίζονταν με πρόσφατες υποθέσεις, ενώ το ΚΕΜΕΦ προχώρησε στην ολοκλήρωση 307 ελέγχων, με τις 193 περιπτώσεις να εντάσσονται στις «φρέσκες» χρήσεις.

Την ίδια ώρα, σημαντική ενίσχυση κατέγραψε και η δράση της Μονάδας Ερευνών Φορολογικής και Οικονομικής Εγκληματικότητας (Μ.Ε.Φ.ΕΛ.), με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη κινητικότητα τόσο στις έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ όσο και στους προληπτικούς ελέγχους επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου ολοκληρώθηκαν συνολικά 275 έρευνες, από τις οποίες οι 37 αφορούσαν υποθέσεις απάτης στον ΦΠΑ και οι υπόλοιπες 238 λοιπές φορολογικές υποθέσεις. Τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίστηκαν ανήλθαν σε 52,83 εκατ. ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που προσδιορίστηκαν από λοιπές έρευνες έφτασαν τα 13,39 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο της απάτης στον ΦΠΑ, καταγράφηκαν 32 νέες υποθέσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ ολοκληρώθηκαν 37 σχετικές έρευνες. Από αυτές εντοπίστηκαν διαφυγόντα έσοδα ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ απενεργοποιήθηκαν 37 ΑΦΜ φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που χαρακτηρίστηκαν ως «εξαφανισμένοι έμποροι».

Παράλληλα, οι λοιπές φορολογικές έρευνες παρουσίασαν αυξημένη δραστηριότητα, καθώς ξεκίνησαν 415 νέες υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν 238 έρευνες μέσα στο τρίμηνο. Από τις συγκεκριμένες υποθέσεις εντοπίστηκαν διαφυγόντα έσοδα ύψους 50,93 εκατ. ευρώ, ενώ σε 261 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Αυξημένοι εμφανίστηκαν και οι προληπτικοί έλεγχοι, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ολοκληρώθηκαν 3.797 έλεγχοι, με παραβάσεις να εντοπίζονται σε 1.595 επιχειρήσεις. Τα διαφυγόντα έσοδα που καταγράφηκαν από τους προληπτικούς ελέγχους ανήλθαν σε 6,76 εκατ. ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν διαμορφώθηκαν σε 3,37 εκατ. ευρώ.

