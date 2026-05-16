Όταν το ΠΑΣΟΚ συμπορευόταν ή δεν αντιδρούσε στις επιθέσεις κατά στελεχών άλλων κομμάτων.

Μια πολύ ψύχραιμη τοποθέτηση του Γιάννη Μπουρνούς, πρώην βουλευτή Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ, για την επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω κοινωνικού δικτύου.

Αναφέρει η ανάρτηση:

«Πολύ σωστά περιέγραψε και κατήγγειλε με οργή ο Νίκος Ανδρουλάκης τον επικοινωνιακό-μιντιακό μηχανισμό εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης.

Θα ήταν όμως πολύ πιο πειστικός στην οργή του, αν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πρόθυμα συμβάλει είτε με τη σιωπή του είτε με την αναπαραγωγή των fake news και της λάσπης αυτού του μηχανισμού την περίοδο 2012-2023, όταν η κρεατομηχανή της ΝΔ στόχευε τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του.

Ως θύμα αυτού του παρακρατικού βόρβορου, που έχει δικαιωθεί ήδη τελεσίδικα σε 2 σχετικές δικαστικές υποθέσεις, θα του σύστηνα περισσότερη αυτοκριτική. Γιατί, αν υπήρχε κοινό μέτωπο υπεράσπισης της δημοκρατίας και της ενημέρωσης, σήμερα τα πράγματα θα ήταν αρκετά διαφορετικά».

Άδικο έχει;

Ε.Σ.