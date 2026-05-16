Ας μη γελιόμαστε. Τον ανεξάρτητο –πλέον- βουλευτή Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ τον κρατούσαν οι σύντροφοι του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με «νύχια και με δόντια». Ήταν από εκείνους που στήριζε χωρίς αστερίσκους τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και τις άλλες δυνάμεις της πάλαι ποτέ «κυβερνώσας Αριστεράς».

Επίσης, είναι γνωστό τοις πάσι ότι είναι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα. Για την ακρίβεια, τα τελευταία δύο χρόνια που ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε να πραγματοποιεί δημόσιες παρεμβάσεις, ο νεαρός βουλευτής αποτελεί τον «ρέκορντμαν» παρουσιών σε αυτές.

Όχι μόνο στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου ή στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης», αλλά ακόμα και στη βράβευση του Αλέξη Τσίπρα από το πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για τη Συμφωνία των Πρεσπών είχε πάει. Εκεί που δεν είχε πάει κανένας άλλος…

