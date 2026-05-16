Πώς μπορούν να κάνουν αίτηση για ένσταση οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027.

Οι πολίτες που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μοναδική ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 11:00 έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 23:59.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr για τον κοινωνικό τουρισμό.

Η διαδρομή πρόσβασης στην υπηρεσία είναι: Αρχική, Εργασία και Ασφάλιση, Αποζημιώσεις και Παροχές, Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση, προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά το αίτημά τους, οφείλουν να αναφέρουν με σαφήνεια τον λόγο της ένστασης και να τον συνδέουν άμεσα με τον λόγο απόρριψης ή τη βαθμολόγηση της αίτησής τους, όπως για παράδειγμα εσφαλμένη μοριοδότηση ή πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν:

να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και

να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών. Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα του 2ου Μέρους, το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία, όπως αυτά του εισοδήματος.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο (πραγματικό και τεκμαρτό) του φορολογικού έτους, ανεξαρτήτως πηγής.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 αφορά συνολικά 300.000 επιταγές, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ. Οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του οργανισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ, θα ακολουθήσει η κατάρτιση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη δημόσια πρόσκληση, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ προχωρά στην κατάρτιση των οριστικών Μητρώων Δικαιούχων και των οριστικών Πινάκων Αποκλειομένων, τα οποία περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τους αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες και μητρώα.

Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται δυνατότητα νέας ένστασης από τους συμμετέχοντες, καθώς οι οριστικοί πίνακες είναι τελεσίδικοι.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο της ΔΥΠΑ, ενώ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών του οργανισμού.