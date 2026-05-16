Τρεις από τις πιο γνωστές και όμορφες παραλίες τις Αττικής ιδανικές για σύντομες αποδράσεις και τα πρώτα μπάνια της χρονιάς.

Όσο ο καιρός αρχίζει να γίνεται όλο και πιο ζεστός και το καλοκαίρι σταδιακά εδραιώνεται στην χώρα η καθημερινότητα μοιάζει ολοένα και πιο δύσκολη στην πόλη. Οι έντονοι ρυθμοί δεν εξυπηρετούν στο να αποφορτιστεί κανείς, ενώ η ανάγκη για σύντομες αποδράσεις σε παραλίες, νησιά και παραδοσιακά χωριά γίνεται όλο και πιο επιτακτική.

Αν και η Αττική θεωρείται το κέντρο και ξεχωρίζει για την βοή της πόλης και την πολυκοσμία της, μπορεί κανείς να αποδράσει από την καθημερινότητα με μία σύντομη εκδρομή πλάι στο κύμα.

Διαθέτει πληθώρα επιλογών, από οργανωμένες ακτές με beach bars και θαλάσσια σπορ μέχρι πιο ήσυχους κολπίσκους και φυσικά τοπία, οι παραλίες της Αττικής καλύπτουν σχεδόν κάθε προτίμηση.

Η αθηναϊκή ριβιέρα στα νότια προάστια προσφέρει κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και καθαρά νερά, ενώ περιοχές όπως ο Μαραθώνας και το Σούνιο συνδυάζουν θάλασσα με έντονο φυσικό και ιστορικό χαρακτήρα.

3 παραλίες της Αττικής για τα πρώτα μπάνια της χρονιάς

Παραλία Σχινιά

Ο Σχινιάς βρίσκεται κοντά στον Μαραθώνα και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές παραλίες της Αττικής. Η ακτή του απλώνεται σε μεγάλη έκταση με ψιλή άμμο και ρηχά νερά, γεγονός που την κάνει ιδιαίτερα αγαπητή σε οικογένειες αλλά και σε όσους θέλουν άνεση και χώρο.

Το τοπίο ξεχωρίζει χάρη στο πευκοδάσος που φτάνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, δημιουργώντας φυσική σκιά και μια αίσθηση δροσιάς ακόμη και τις πολύ ζεστές ημέρες. Η παραλία διαθέτει τόσο οργανωμένα σημεία με ξαπλώστρες, καφέ όσο και πιο ήσυχα κομμάτια για όσους προτιμούν χαλαρή ατμόσφαιρα.

Παραλία ΚΑΠΕ

Η παραλία ΚΑΠΕ στο Σούνιο είναι από τις πιο εντυπωσιακές «κρυφές» παραλίες της Αττικής και αγαπημένος προορισμός για όσους αναζητούν πιο εξωτικό και φυσικό σκηνικό. Βρίσκεται κοντά στο Σούνιο και είναι γνωστή για τα καταγάλανα, διαυγή νερά και τους απότομους βράχους που την περιβάλλουν.

Η τοποθεσία θυμίζει περισσότερο κάποιον εξωτικό προορισμό ή νησί του αιγαίου, ωστόσο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας. Η πρόσβαση γίνεται μέσω μιας αρκετά μεγάλης σκάλας που κατεβαίνει προς την ακτή, κάτι που προσθέτει μια αίσθηση απομόνωσης. Παρ’ όλα αυτά το σημείο έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα γνωστό, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται όλο και περισσότερος κόσμος ειδικά τα σαββατοκύριακα.

Οι παραλίες της Βουλιαγμένης

Η Βουλιαγμένη αποτελεί ίσως το πιο κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο σημείο της Αττικής. Η περιοχή συνδυάζει οργανωμένες πλαζ, ξενοδοχεία και έντονη καλοκαιρινή ζωή.

Οι παραλίες της Βουλιαγμένης είναι γνωστές για τα ήρεμα νερά, την εύκολη πρόσβαση και τις υψηλού επιπέδου παροχές. Η πιο γνωστή οργανωμένη ακτή είναι η Ακτή Βουλιαγμένης, η οποία προσφέρει ξαπλώστρες, θαλάσσια σπορ, εστιατόρια και χώρους αναψυχής.

Η Βουλιαγμένη είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν μπάνιο, φαγητό και βόλτα σε ένα πιο κοσμοπολίτικο περιβάλλον, ιδιαίτερα κατά το ηλιοβασίλεμα όταν η συγκεκριμένη πλευρά της Αττικής αποκτά ξεχωριστή ατμόσφαιρα.