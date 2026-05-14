Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι 9 δήμοι της Αττικής με παραλίες που πήραν Γαλάζια Σημαία.

Δεκαεπτά ακτές της Αττικής είναι ανάμεσα στις συνολικά 624 της Ελλάδας που βραβεύθηκαν φέτος με Γαλάζια Σημαία.

Πρόκειται για παραλίες που βρίσκονται σε εννέα δήμους της Αττικής, οι περισσότερες εκείνον του Σαρωνικού, που έχει τέσσερις βραβευμένες ακτές. Από τρεις βραβευμένες παραλίες έχουν οι δήμοι Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και Γλυφάδας.

Δείτε ΕΔΩ τον χάρτη με όλες τις παραλίες που πήραν Γαλάζια Σημαία.

Οι ακτές της Αττικής με Γαλάζια Σημαία

Δήμος Μαραθώνος

Μπρεξίζα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δήμος Σπάτων- Αρτέμιδος

Διασταύρωση

Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής

Σούνιο/ Grecotel Cape Sounio

Δήμος Σαρωνικού

Λαγονήσι 1- Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi

Λαγονήσι 2 – Mediterraneo/ Grand Resort Lagonissi

Λαγονήσι 3- Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi

Μαύρο Λιθάρι/ EverEden Beach

Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

Αστέρας Βουλιαγμένης/ Astir Beach Vouliagmenis

Βούλα Α

Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας

Γλυφάδα

Γλυφάδα Α

Γλυφάδα Β

Δήμος Μεγαρέων

Κινέττα/ Kinetta Beach Resort & Spa

Δήμος Αίγινας

Αγ. Μαρίνα