Δεκαεπτά ακτές της Αττικής είναι ανάμεσα στις συνολικά 624 της Ελλάδας που βραβεύθηκαν φέτος με Γαλάζια Σημαία.
Πρόκειται για παραλίες που βρίσκονται σε εννέα δήμους της Αττικής, οι περισσότερες εκείνον του Σαρωνικού, που έχει τέσσερις βραβευμένες ακτές. Από τρεις βραβευμένες παραλίες έχουν οι δήμοι Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και Γλυφάδας.
Οι ακτές της Αττικής με Γαλάζια Σημαία
Δήμος Μαραθώνος
Μπρεξίζα
Δήμος Σπάτων- Αρτέμιδος
- Διασταύρωση
- Λίμνη
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Αυλάκι
Δήμος Λαυρεωτικής
Σούνιο/ Grecotel Cape Sounio
Δήμος Σαρωνικού
- Λαγονήσι 1- Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi
- Λαγονήσι 2 – Mediterraneo/ Grand Resort Lagonissi
- Λαγονήσι 3- Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi
- Μαύρο Λιθάρι/ EverEden Beach
Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
- Αστέρας Βουλιαγμένης/ Astir Beach Vouliagmenis
- Βούλα Α
- Βουλιαγμένη
Δήμος Γλυφάδας
- Γλυφάδα
- Γλυφάδα Α
- Γλυφάδα Β
Δήμος Μεγαρέων
Κινέττα/ Kinetta Beach Resort & Spa
Δήμος Αίγινας
Αγ. Μαρίνα