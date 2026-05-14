Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Απόστολο Χρήστου.

Χωρίς τον «ασημένιο» Ολυμπιονίκη Απόστολο Χρήστου θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης Open που ξεκινά στο ΟΑΚΑ αύριο, Παρασκευή.

Ο 29χρονος πρωταθλητής της κολύμβησης θα απουσιάσει από τη διοργάνωση λόγω αδιαθεσίας, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, στον οποίο ανήκει ο Απόστολος Χρήστου.

«Ο αρχηγός των “ερυθρόλευκων”, Απόστολος Χρήστου, δεν θα πάρει μέρος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Open στο ΟΑΚΑ, λόγω αδιαθεσίας και προληπτικών εξετάσεων», ανέφερε η ανακοίνωση για την αποστολή του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, που αποτελείται από 55 αθλητές.

Ο Απόστολος Χρήστου είναι ο πολυνίκης του Πανελληνίου πρωταθλήματος. Στην περσινή διοργάνωση κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια και έφτασε τα 35, για να ανέβει στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας δεύτερο τον Σπύρο Γιαννιώτη (33).