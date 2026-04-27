Απόστολος Χρήστου: Εύχομαι να ξεκινήσουμε στο κολυμβητήριο Ζαππείου την προετοιμασία για το Λος Άντζελες.

Ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα, τα έργα ανακατασκευής του κολυμβητηρίου του Ζαππείου, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σε 12 μήνες, όταν σύμφωνα με την ΕΟΕ η εγκατάσταση θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί αθλητές και διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, το κολυμβητήριο του Ζαππείου θα αποτελέσει βασικό προπονητικό και αγωνιστικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες πόλο και κολύμβησης. Στην εκδήλωση και τον αγιασμό που έγινε για την έναρξη των έργων στην εμβληματική εγκατάσταση, ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος υπογράμμισε πως το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας αποκτά ξανά ζωή έπειτα από 14 και πλέον χρόνια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον υγρό στίβο και συνολικά τον ελληνικό αθλητισμό. Παράλληλα, έθεσε τον επόμενο στόχο: τη δημιουργία σύγχρονων κοιτώνων για τους αθλητές στο Ολυμπιακό στάδιο.

«Τίποτα από όλα αυτά, όμως, δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή και θερμή μου ευγνωμοσύνη για τη συμβολή της. Είναι μια συνεργασία που αποδεικνύει ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να μετατρέπουμε το όραμα σε πράξη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ενώ επίσης ευχαρίστησε τα αρμόδια υπουργεία «των οποίων η ουσιαστική συνεργασία κατέστησε δυνατή την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χρήστου: Εύχομαι να ξεκινήσουμε εδώ την προετοιμασία για το Λος Άντζελες

Ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Απόστολος Χρήστου και η αρχηγός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας εθνικής ομάδας πόλο, Ελευθερία Πλευρίτου, εκπροσώπησαν τους αθλητές στην εκδήλωση.

«Είχα προλάβει κι εγώ το κολυμβητήριο ανοιχτό κι εδώ έκανα τα πρώτα βήματα ως αθλητής. Εδώ έκανα την προετοιμασία μου για το παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων και το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του 2014. O χώρος είναι εμβληματικός, το νέο είναι πραγματικά ευχάριστο και εύχομαι το 2027 να ξεκινήσουμε εδώ την προετοιμασία μας για το Λος Άντζελες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει μία στέγη ο υγρός στίβος», δήλωσε ο Απόστολος Χρήστου.

Αλλά και η Ελευθερία Πλευρίτου επεσήμανε πως σε αυτό το κολυμβητήριο ξεκίνησε την πορεία της στην εθνική ομάδα, με τις πρώτες προπονήσεις. «Ανυπομονούμε να προπονηθούμε εδώ και να δώσουμε αγώνες, γιατί ξέρουμε ότι καλές συνθήκες που θα βρούμε στο νέο κολυμβητήριο θα μας βοηθήσουν τα μέγιστα στην προετοιμασία μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες», συμπλήρωσε.

«Με σφιχτό χρονοδιάγραμμα και ορίζοντα ολοκλήρωσης τα μέσα του 2027, το Εθνικό Ολυμπιακό Κολυμβητήριο επιστρέφει ανακαινισμένο, ενεργειακά αναβαθμισμένο και λειτουργικό. Η επαναλειτουργία του είναι πράξη ουσίας για τον ελληνικό αθλητισμό. Πράξη ευθύνης για την ιστορία του», επεσήμανε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Η Ντέμη Γκουντούφα, βοηθός γενική διευθύντρια Στρατηγικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας υπογράμμισε πως η στήριξη αυτού του έργου δεν είναι μια απλή χορηγία, αλλά αποτελεί συνειδητή επιλογή. «Επιλέξαμε να επενδύσουμε σε μια υποδομή με ουσία, σε έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με τον αθλητισμό, την υγεία και την ευεξία και την καθημερινή ζωή της πόλης. Επιλέξαμε να στηρίξουμε κάτι που έχει παρελθόν, αλλά κυρίως έχει μέλλον», πρόσθεσε.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ